'Corea del Norte al descubierto' se propone develar los misterios que envuelven al dictador Kim Jong-un. | Fuente: AFP

Más de 67 millones de resultados arroja la búsqueda de Corea del Norte en Google. Y cerca de 183 millones la de su “líder supremo” Kim Jong-un. Sin embargo, más allá de cierta información general, resulta difícil conocer a fondo lo que ocurre en este país asiático, que en más de 70 años ha tenido tan solo tres jefes de Estado. Una paradoja informativa en pleno apogeo de la era digital.

El documental de National Geographic “Corea del Norte al descubierto”, compuesto por cinco episodios, busca correr el velo de misterio que envuelve a esta nación. Próximo a estrenarse el 6 de febrero, el filme arroja luces sobre la vida de Kim Jong-un, aquel dictador de 36 años cuya biografía está marcada por las sombras de su propio régimen.

“Si uno desea dividir el mundo en dos lugares, puede ser entre Corea del Norte y todos los demás países, porque es radicalmente diferente al resto por ser una suerte de estado comunista hereditario. Ningún otro país es así”, señaló David Glover, productor del documental, en una conferencia vía Zoom en la que participó RPP Noticias.

Por su parte, Kate Quine, productora ejecutiva del filme que también estuvo presente en el encuentro, acotó que la intención del proyecto fue “tratar de armar un retrato un poco más complejo” de Kim Jong-un, a quien se le suele juzgar “de una manera unidimensional”.

EL MICHAEL CORLEONE DE COREA DEL NORTE

“Corea del Norte al descubierto” abre con una imagen de Kim Jong-un montado sobre un caballo blanco, cabalgando junto a sus tropas a campo abierto. Es la representación de un líder feroz, que se muestra firme en sus decisiones y lleva hacia adelante un país que no conoce de partidos ni de libres elecciones. Un país que solo sabe de dinastías.

Pero el actual mandatario de Corea del Norte no es cualquier sucesor. También atraviesa dilemas que se manifiestan en el documental, en una exploración por su solitaria infancia en su país natal hasta su periodo como estudiante en Suiza. Esa etapa que, según Quine, resulta “clave para entender quién es y cuáles son los dilemas a los que se enfrenta”.

Su adolescencia en el país europeo, donde pudo gozar de una mayor libertad, choca con su lugar en la dinastía fundada por su abuelo Kim Il-sung y continuada por su padre Kim Jong-il. “Kim Jong-un está atravesado por un dilema: quiere ser un gobernante legítimo, pero a su vez está fuertemente condicionado por la historia de su familia”, resumió Quine.

Comparado con Michael Corleone —el jefe de la mafia italiana que aparece en la saga “El Padrino” y se ve empujado a hacerse cargo de los intereses de su familia— el gobernante asiático debe elegir entre ser o no un líder abierto al exterior. Pero, así como el mafioso italiano, su trayectoria está ensombrecida por una serie de relatos de crímenes comparables a los de una cinta de Hollywood.

'Corea del Norte al descubierto' explora los secretos detrás del régimen dictatorial del país asiático. | Fuente: National Geographic

LOS TESTIMONIOS SOBRE EL DICTADOR

Al contrario de otros documentales sobre Corea del Norte, este nuevo filme de NatGeo cuenta con testimonios exclusivos de personas que interactuaron con Kim Jong-un, ya sea durante sus años formativos en Suiza o en su infancia. También hay otras declaraciones reveladoras que dan cuenta de los crímenes cometidos por el régimen para mantener su estabilidad.

Tal es el caso de la indonesia Siti Aisyah, a quien acusaron en el 2017 de asesinar a Kim Jong-nam, el medio hermano del dictador, en el aeropuerto de Kuala Lumpur. Una historia “fascinante” para Kate Quine, quien dijo: “Ella pensaba que estaba participando de un programa de televisión que hace bromas callejeras y nunca supo que iba a matar a alguien”.

De Kim Jong-nam había sospechas de que participaba como colaborador de la CIA. Y aunque solo hay especulaciones sobre la participación de Kim Jong-un en este homicidio, lo cierto es que, como señaló David Glover, hay un "rechazo hacia Estados Unidos” que “aparece como legado familiar”. Y quien cruza esa barrera puede ser considerado un traidor.

Un total de tres jefes de Estado ha tenido Corea del Norte en más de 70 años: Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un. | Fuente: National Geographic

COREA DEL NORTE DESPUÉS DE DONALD TRUMP

Durante su mandato, el expresidente Donald Trump se reunió con Kim Jong-un en tres oportunidades. Ocurrió durante la Cumbre de Hanoi sobre la que el líder norcoreano, según los documentalistas, tenía muchas expectativas por lograr el cese de sanciones por parte de Estados Unidos hacia su país.

“Kim tomó un enorme riesgo con esta iniciativa, pero no logró su cometido”, contó Quine. “John Bolton, el ex Consejero de Seguridad Nacional de Trump, también nos relató lo que fue vivir ese momento en Hanoi en que todos se dieron cuenta que no se iba a poder alcanzar un arreglo. Fue un momento dramático”.

Con la ascensión del demócrata Joe Biden a la presidencia del país norteamericano, resulta complicado predecir en qué quedarán las negociaciones con Corea del Norte. Sin embargo, como anotó Glover: “Hay claramente una puja psicológica en él [Kim Jong-un], y esto ya es una opinión personal, pero creo que sus intentos por reformar Corea del Norte son genuinos”.

ESTRENO

Fecha: Sábado 6 de febrero a las 9 p.mCanal: NatGeo.

