El episodio ocho de 'WandaVision' mostró la segunda escena post créditos de la serie. | Fuente: Marvel Studios

El octavo episodio de “WandaVision” ya está disponible en la plataforma Disney+ y ha dejado muy altas las expectativas a puertas de su final de temporada. Hablamos sobre el origen de Wanda Maximoff y la revelación sobre Scarlet Witch, pero hay otro detalle que también captó la atención de los fans: una escena post créditos.

¡Alerta! Spoilers más abajo

A una semana de su final, “WandaVision” nos deja esperando con grandes dudas sobre lo que sucederá con Wanda Maximoff y más personajes. El más reciente capítulo dejó confirmado que la versión de Vision que acompaña a la protagonista en sus sit comedy no ha sido revivido a partir del cadáver del androide, sino que ella misma lo creó con su poderosa magia.

Los restos de Vision se quedaron en SWORD, lugar al que Wanda acudió para recuperarlo y enterrarlo. Cuando Tyler Hayward no se lo permite, ella se acerca por última vez a él al irrumpir en la sala donde lo estaban diseccionando. “No te siento”, le dice al cuerpo de su pareja y luego, se marcha sola en dirección a Westview, donde planeaba tener una vida con él.

Cabe recordar que, en episodios anteriores de “WandaVision”, el director de la organización de asuntos especiales insistía en que la superheroína había robado el cadáver y lo tenía en su poder en el Hex. Queda confirmado que esa era una mentira maquinada para hacerla ver como la villana.

Escena post créditos con White Vision

Si revisamos la historia de Vision en los cómics, encontraremos el título “The West Coast Avengers” (1989), donde su diseño cambia por completo al color blanco y se le conoce como White Vision. En cuatro números, se observa uno de los eventos que más marcaron al personaje.

El viajero del tiempo de nombre Inmortus manipula a retirados agentes del gobierno para tomar el poder de Vision. ¿Cómo así? Desmantelándolo por completo. Posteriormente, intervienen los Avengers y el Dr. Hank Pim para reconstruirlo con un diseño sin color alguno, plasmado solo en blanco, y sin su lado humano.

Así luce White Vision en la serie 'WandaVision', de Disney+. | Fuente: Marvel Studios

Aunque con una evidente variación en la trama para adaptarla a “WandaVision”, estos hechos suenan muy parecidos a lo que viene haciendo SWORD y la aparición de White Vision en la escena post créditos. Lo más probable es que sea utilizada como un arma para acabar con el Hex de Scarlet Witch.

Por otro lado, no deja de recordar también a la película “Avengers: Age of Ultron”, cuando Tony Stark creó una inteligencia artificial que al final lo desafía y busca acabar con toda la humanidad. Entre las mayores especulaciones en torno a la serie de Disney+, se hablaba de un regreso de Ultron con la voz de James Spader. Esto último no ha sido confirmado.

“WandaVision” estrena su final de temporada el próximo 5 de marzo a través de la plataforma Disney+.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

El colombiano Jorge Isaacs escribió apenas un librillo de poemas y esta novela, “Maria”, posiblemente la mejor contribución americana a la literatura romántica. Estudió en Bogotá y renunció a la carrera médica para embarcarse en la batalla del Cauca, lugar donde se sitúa la trama de la novela.

Te sugerimos leer