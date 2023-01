En un nuevo adelanto de 'WandaVision', el personaje de Elizabeth Olsen luce su embarazo. | Fuente: Disney+

“WandaVision” será la siguiente apuesta de Marvel Studios en su continuidad fuera de la pantalla grande, de la mano de la plataforma Disney+. Aunque la serie iba a estrenarse en el 2020, la pandemia y los retrasos de la producción provocaron que se retrase hasta el 15 de enero del próximo año.

En un nuevo adelanto, protagonizado por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, podemos observar un poco más sobre este mundo extraño en el que vive la famosa pareja, quienes también se convierten en padres de dos bebés. ¿Scarlet Witch está embarazada? El clip más reciente muestra a la actriz con un abultado vientre.

“¡Wanda, creciste mucho!”, le dice Vision a la superheroína de los Avengers. Cabe destacar que el androide ya no luce su apariencia completamente de color rojo en esta escena de “WandaVision” sino que se ve como un humano… Ya sabíamos que se encontraban en una dimensión creada por ella misma, pero parece haber cambiado muchas más cosas.

Con un lanzamiento a inicios del 2021, la próxima serie originada del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) inaugura el gran regreso de estas adaptaciones de cómics tras un año pandémico que imposibilitó el estreno de “Black Widow”, también reprogramada para el próximo año, y otras ficciones televisivas para Disney+.

LA CONEXIÓN CON EL CINE

A pesar de que “WandaVision” será un producto el mercado streaming, no estará desconectada de los eventos cinematográficos de la franquicia. Es más, fue confirmado que se ubicará después de “Avengers: Endgame” y servirá de antesala para “Doctor Strange and the Multiverse of Madness”.

Asimismo, se entiende que su historia podría ser más trágico a lo que nos hemos acostumbrado ver en las cintas de Marvel Studios. Con duelo por la muerte de Vision, la poderosa Scarlet Witch podría ser el centro de un caos al crear un nuevo mundo, tal como en las historietas “House of M” (revisa aquí la historia detrás de este cómic).

“WandaVision” estará disponible desde el 15 de enero en la plataforma Disney+, cuyo lanzamiento en nuestro país se dio a mediados de noviembre.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“La Odisea” es un poema épico griego atribuido a Homero, un personaje que pertenece más al mito que a la historia. Pese a ello su figura ha sobrevivido 4 mil años como el autor de La Ilíada y La Odisea, los dos poemas épicos que inician la literatura universal.

Te sugerimos leer