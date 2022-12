'WandaVision' estrenó su episodio siete en Disney+. | Fuente: Marvel Studios

“WandaVision” estrenó su séptimo episodio en Disney+ y ofreció más detalles sobre lo que ocurre detrás del telón en la realidad creada por Wanda Maximoff. Inesperadamente, también fue la primera vez que se vio una escena post créditos en la serie, una característica de todas las películas de Marvel Studios.

¡Alerta! Spoilers más abajo

Se reveló parte de la trama de “WandaVision” y se confirmó la aparición de la bruja Agatha Harkness como la gran maquinadora detrás del show protagonizado por Scarlet Witch y Vision. Cuando anuncia su identidad a la superheroína, aprovecha en someterla a su poder y se presenta a ella misma con una intro musical.

Previo a ello, vemos a Monica Rambeau llegar a la casa de Wanda y se ve a ambas discutir frente al vecindario, pero el momento es interrumpido por Agnes para llevarse a la protagonista a su casa. Al terminar el episodio siete acaba con la revelación de la hechicera en esta realidad reescrita, hay una escena que viene después de los créditos.

Monica Rambeau fue detrás de ellas y está buscando la forma de entrar a la casa de Agatha hasta que abre las puertas del ático. Detrás de ella, aparece sorpresivamente Pietro Maximoff, quien en realidad ha sido creado por la bruja y podría secuestrar a la Capitana de SWORD para que también esté bajo el hechizo de la antagonista.

¿Habrá otro cameo en “WandaVision”?

Teyonah Parris, quien da vida a Monica Rambeau en “WandaVision”, discutió sobre un segundo importante cameo en la serie y no pudo evitar expresar su emoción de todo el público se entere. Sin embargo, no reveló nombres o posibles conexiones con otros universos de Marvel en el cine.

“Cuando yo, bueno ... no puedo esperar a ver cuál es la reacción de todos ustedes cuando descubran al ingeniero aeroespacial”, dijo al portal Comicbook. “Todo sobre este programa me emociona. Hay tantas pequeñas sorpresas, cosas que no esperas. Así que de acuerdo con el tema que el programa ya ha establecido, siempre estoy emocionada”.

“WandaVision”, protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, estrenó su más reciente episodio este 19 de febrero. Los dos siguientes capítulos cerrarán el arco de la primera serie televisiva de Marvel Studios.

