“WandaVision” se despidió de Disney Plus, pero eso no quiere decir que no volveremos a ver a su elenco en otras producciones de Marvel Studios. Se sabe que Elizabeth Olsen regresará para la segunda entrega de “Doctor Strange”, pero no solo ella será un rostro conocido. Casi todo el elenco de la serie volverá para el futuro del UCM.

Wanda Maximoff (Scarlet Witch)

Interpretada por Elizabeth Olsen, la Bruja Escarlata es uno de los personajes más importantes que volverán a aparecer en la pantalla grande. Se juntará con Benedict Cumberbatch para protagonizar “Doctor Strange in The Multiverse of Madness”, que estará relacionada directamente con “WandaVision”.

Vision

Paul Bettany volvió a dar vida a Vision para la serie original de Disney Plus y, aunque no ha confirmado que volverá a Marvel, está claro que su personaje no ha desaparecido del todo. Al final de la primera temporada, apareció White Vision quien, tras decidir no acabar con Wanda, pareció tomar otro rumbo con su vida.

Monica Rambeau

Con nuevas habilidades especiales y la responsabilidad de dirigir SWORD, Monica Rambeau (Teyonah Parris) será parte de “Capitana Marvel 2” (su versión infantil ya apareció en la primera entrega). Por otro lado, se cree que se unirá a Nick Fury en alguna misión por su última escena en “WandaVision” y podría aparecer en “Secret Invasion”.

Agatha Harkness

Si bien la bruja Agatha Harkness (Kathryn Hahn) ha sido destinada a vivir eternamente en el pueblo Westview bajo el rol de “vecina chismosa”, existen posibilidades de que sea clave para próximos títulos del UCM. ¿Tal vez busque su venganza en “Doctor Strange in The Multiverse of Madness”?

Darcy Lewis

Durante el rodaje de “Thor: Love and Thunder”, en Australia, la actriz Kat Dennings declaró que había hecho más trabajos como Darcy Lewis para Marvel después de la serie. Posiblemente, sea un cameo en la película de Taika Waititi.

Jimmy Woo

Aún no está confirmado que el agente Jimmy Woo (Randall Park), tenga un rol en “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”. El actor asegura que “solo espera la llamada” y no descarta regresar a Marvel Studios.

Billy y Tommy

Julian Hilliard y Jett Klyne dieron vida a Billy y Tommy, los hijos de Scarlet Witch, en “WandaVision”. Tal como se vio en la escena post créditos de la serie, es más que seguro que el público volverá a verlos en “Doctor Strange in The Multiverse of Madness”, aunque no se conoce si serán interpretados por los mismos actores.

