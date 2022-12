'WandaVision' dará fin a su temporada el próximo 5 de marzo. | Fuente: Marvel Studios

Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, sorprendió al público asiduo del cine con una serie de televisión para la plataforma Disney+. El éxito de “WandaVision” ha sido evidente, pero parece ser que no se encuentra en los planes trabajar una segunda temporada… Aunque el productor no cierra la puerta a esa posibilidad.

“He estado en Marvel demasiado tiempo como para decir un ‘No’ definitivo en lo que respecta a una segunda temporada”, indicó Feige en una presentación para la Television Critics Association. “(Elizabeth) Lizzy Olsen pasará de ‘WandaVision’ a la película Doctor Strange”, añadió en referencia a la segunda entrega protagonizada por Benedict Cumberbatch.

Cada vez más cerca a su final, las cifras de audiencia repuntan en el servicio streaming y existe un gran interés por seguir viendo un protagónico de Scarlet Witch. A pesar de que ella no cumplirá un rol principal en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, se sabe que la cinta continuará la historia que vimos en la serie original de Marvel Studios.

Es decir, no hay planes determinados para la temporada dos de “WandaVision” por el momento. Tal vez en un futuro se contemple plasmar nuevamente una ficción para la Bruja escarlata y sus pequeños hijos Billy y Tommy, quienes son los nuevos personajes agregados al UCM.

El cruce entre series y películas

Si el destino de “WandaVision” será quedarse como una miniserie, los fanáticos de Marvel podrían tener una esperanza en la continuidad de los eventos ficticios entre las series y las películas, según asegura Kevin Feige. Por supuesto que no todas las ficciones para televisión se quedarán siempre con una temporada, no funciona así en todos los casos.

“La diversión del UCM es obviamente todo el cruce que podemos hacer entre series, películas. Entonces variará según la historia. A veces entrará en una temporada 2, a veces entrará en una película y volverá a una serie. A veces, y aún no se ha anunciado, estamos pensando y planificando segundas temporadas”, agregó el líder de Marvel Studios.

