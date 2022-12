'WandaVision' estrenó su final de temporada este 5 de marzo. | Fuente: Marvel

Desde el comienzo, “WandaVision” se presentó como una serie original de Disney+ que conectaría con el resto del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y específicamente, con “Doctor Strange in The Multiverse of Madness”. El final de temporada funciona más como una invitación a no dejar de ir al cine (cuando la pandemia esté más controlada) y se desenvuelve mucho menos que sus episodios pasados. Analizamos el final de temporada.

¡Alerta! Más abajo spoilers

La primera probada de Marvel Studios luego de más de un año sin cines por la pandemia llegó de la mano de Elizabeth Olsen y Paul Betanny, dos estrellas que se han mantenido en roles secundarios a lo largo de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel. Tuvieron que pasar seis años, y una despedida de los Avengers originales, para que dieran un verdadero lugar a Scarlet Witch.

El final de “WandaVision” llega con un tono agridulce en esta primera producción televisiva que marca el inicio de un catálogo que pretende mantener a un público cautivo en las salas de cine y frente al televisor. Vimos a Wanda Maximoff desatar todo el poder que se había quedado escondido para tener una propia historia de original contada en nueve episodios.

Con exageradas teorías, filtraciones y comentarios fuera de contexto de los actores, la ficción televisiva se fue construyendo semana a semana (emulando así la propia producción sit comedy de la protagonista); y ha dejado claro que tampoco busca calcar a los cómics por más de que existieran esperanzas de ver a un Mefisto o un cameo que conectaría con los X-Men. Más decepciones sumadas al largo tiempo de “Avengers” en la pantalla grande y que, en su mayoría, siempre han sido consideradas muy poco posibles por directores y productores.

Scarlet Witch desata su poder en 'WandaVision'. | Fuente: Marvel Studios

Nada de eso pudo ser contemplado más que el mismo centro en la historia de Scarlet Witch en su máximo esplendor y aceptación del dolor. Ocurren dos hitos en “WandaVision”: la primera vez que suena su nombre y aparece un traje –sin escote tal como siempre deseó la actriz Elizabeth Olsen– que hace referencia a las historietas.

Wanda vence a Agatha Harkness y no la destruye para siempre, porque sabe que podría necesitarla en un futuro. Se despide de su familia, pero en una escena post créditos va en busca de sus hijos mientras da una lectura del Darkhold, un libro de hechicería oscura que se creó en una dimensión del infierno… Por otro lado, está la presencia de White Vision con sus recuerdos de vuelta.

Aunque el episodio no indica un cartel “por favor, espere” previo a sus créditos, la esencia del final de temporada es básicamente la misma. Todo apunta más a un reencuentro entre Scarlet Witch y su familia que veremos en el cine con la película “Doctor Strange in The Multiverse of Madness”, cuyo propio título describe que habrá un problema de otro universo o realidad que tendrá que resolver Stephen Strange (Benedict Cumberbatch).

Su rol en la próxima cinta de Marvel Studios no es claro, pero sus intenciones continuarán en rescatar a sus pequeños Billy y Tommy, quienes todavía podrían ser una puerta a los Young Avengers después de todo. La mirada hacia Wanda Maximoff es cada vez menos de una heroína y más sobre una poderosa Bruja escarlata (ni buena, ni mala en sus adjetivos) desde esta serie en adelante.

“WandaVision” estrenó su episodio final este 5 de marzo en la plataforma Disney+.

