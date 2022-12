'WandaVision' mostró el libro Darkhold. ¿Qué significa su aparición en el UCM? | Fuente: Marvel Studios

“WandaVision” estrenó el pasado 5 de marzo su final de temporada en Disney+ y dejó muchas preguntas sobre lo que sucederá en el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Algunos elementos de los cómics fueron tomados para retratar esta nueva historia de Scarlet Witch y su última escena propone la importancia del libro Darkhold.

¿Qué es el Darkhold?

El Darkhold, también conocido como el Libro de los Pecados, Libro de los Hechizos o Libro de los Condenados, es un objeto místico que contiene escritos los más poderosos hechizos de magia oscura. Su incalculable energía proviene de la Dimensión infernal, aquella donde Doctor Strange lucha contra Dormammu en su primera película.

Originalmente en las historietas, el libro aparece en el número 4 de “Marvel Spotlight”, publicado en 1972. Fue creado por el escritor Gerry Conway y el dibujante Mike Ploog, y desde su presentación ha sido parte de diferentes historias en Marvel. Chthon, un Dios Anciano demoníaco, fue su autor principal y como tal, este personaje podría aparecer en las películas.

Chthon vierte todos sus conocimientos sobre la magia en rollos de hierro que después se convertirían en el libro demoníaco que hoy conocemos como Darkhold. Cuando el Demogorge asesina a todos los Dioses ancianos, solo Chthon y Set no tuvieron el mismo destino y el objeto continuó existiendo. Jamás pudo ser destruido.

La Bruja escarlata leyendo el Darkhold en los cómics de Marvel. | Fuente: Marvel Comics

Darkhold en el UCM y “Agents of SHIELD”

El Darkhold tuvo gran importancia en la serie “Agents of SHIELD”, donde es utilizado en más de una ocasión y leído por diferentes personajes. Incluso, se asegura que su poder es clave para luchar contra los Inhumanos. A lo largo de los años en el UCM, ha sido buscado por Nick Fury, Red Skull y Daniel Whitehall (de HYDRA), pero nadie logró obtenerlo.

Agatha Harkness lo utilizó en la serie “WandaVision” para lanzar unos hechizos al pueblo Westview y entrometerse en la realidad reescrita por Wanda Maximoff. Y cuando la malvada bruja le revela que ella es realmente la Scarlet Witch, se basa en la información que leyó en sus páginas.

Scarlet Witch leyendo el Darkhold en una escena post créditos de 'WandaVision'. | Fuente: Marvel Studios

Cuando la superheroína acaba con Agatha y la destina a vivir como la “vecina chismosa” para siempre en el pueblo, la Bruja escarlata se va con su familia (Vision, Billy y Tommy) para disfrutar los últimos momentos con ellos. Al dar fin al Hex, se queda sola nuevamente y parte hacia otro lugar.

En la segunda escena post créditos de “WandaVision”, vemos a la protagonista vivir muy tranquila en una pequeña casa, pero la sorpresa llega cuando, en el interior, está Scarlet Witch utilizando su cuerpo astral para dar una lectura al Darkhold y de pronto, escucha las voces de sus hijos en otra dimensión.

No cabe duda de que el libro de hechizos aparecerá en “Doctor Strange in The Multiverse of Madness” al estar confirmada la aparición de Wanda Maximoff. Hay grandes posibilidades de que el Darkhold tenga mucho que ver en la próxima trama que se verá en la secuela del Hechicero supremo.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Clorina Matto de Turner escribió 3 novelas y “Aves sin nido” es la primera novela indigenista de América Latina. Denuncia la injusticia latifundista y la explotación de los campesinos.

Te sugerimos leer