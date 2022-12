Elizabeth Olsen y Paul Bettany protagonizan 'WandaVision'. | Fuente: Marvel Studios

Paul Bettany, actor de “WandaVision”, confirma que todavía no se ha visto la aparición de un personaje en la serie de Disney+. Este 19 de febrero, estrenó el séptimo episodio, el cual ofreció algunas pistas, pero no hubo una gran revelación sobre un nuevo cameo… No como lo han dado entender las estrellas de la ficción.

“La verdad es que de todos los personajes que hemos intentado mantener en secreto, muchos de ellos se revelaron por las filtraciones”, dijo el intérprete de Vision a Esquire sobre las teorías en torno a las participaciones de más nombres de Marvel. “Hay un personaje que no ha sido revelado”.

Pero Bettany admite que no ha sido mostrado ni en leaks de internet y le emociona mucho ver su trabajo junto a esta persona en “WandaVision”: “Es muy emocionante, es un actor con el que he querido trabajar toda mi vida. Tenemos algunas escenas increíbles juntos y creo que la química entre nosotros es extraordinaria en el set”.

¿Aparecerá Mefisto en “WandaVision”?

Sobre las especulaciones de la intromisión de Mefisto en la realidad de Wanda Maximoff se ha leído demasiado y aún no hay indicios de que el supervillano haga su debut en el UCM. Sin embargo, Paul Bettany no descarta nada y señala que ha encontrado algunos aciertos en los comentarios de los fans de “WandaVision”.

“Algunas de ellas (las teorías) son inquietantemente precisas”, indicó en esa misma entrevista y al ser consultado por Mefisto, se negó a dar demasiada información. “¿Pero este que menciona a Mephisto? No puedo hablar de... ahora mismo. Porque me preocupa que me despidan”.

Unos días atrás, Teyonah Parris –quien da vida a Monica Rambeau– también anunció que el ingeniero especial (mencionado en episodios pasados) sorprendería a los espectadores con su identidad. En el séptimo episodio, no ha contemplado este importante cameo, pero aún le quedan dos episodios más por estrenar.

“WandaVision”, protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, estrenó su más reciente episodio este 19 de febrero. Los dos siguientes capítulos cerrarán el arco de la primera serie televisiva de Marvel Studios.

