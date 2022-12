La actriz Kat Dennings, que interpreta a Darcy Lewis, recibió una lista de Marvel con lo que no podía decir de 'WandaVision'. | Fuente: Marvel / Disney+

Los actores de Marvel están acostumbrados a medir sus palabras, antes de algún estreno, para evitar spoilers. En el caso de "WandaVision", algunos de sus actores prácticamente deben permanecer mudos.

La actriz Kat Dennings, que interpreta a la astrofísica Darcy Lewis, contó que la compañía le dio una lista de cosas que no puede decir sobre la serie que transmite Disney Plus.

"Sabes, [Marvel] nos envió una lista de cosas que no podemos decir, en vez de lo que podemos decir", comentó la actriz, entre risas, en el programa The Ellen DeGeneres Show.

"WandaVision" se centra en Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany), quienes exploran la vida de casados en los suburbios contada a través de un homenaje a las sitcom desde los 50's a la actualidad. Pero detrás de esa faceta alegre, se esconde un oscuro secreto.

Kat Dennings, que retoma su rol de Darcy tras aparecer en dos cintas de "Thor", aseguró que antes del final de la temporada, toda las preguntas de los fans serán resueltas.

NUEVOS PROYECTOS EN MARVEL

Previamente, la actriz dijo que estar en la serie de Disney Plus era una oportunidad "increíble" de reaparecer en el universo de Marvel. La llamada para regresar fue inesperada, pero estaba encantada de que la convocaran.

"Soy una gran fan de Marvel en general. No tenía expectativas de volver por lo que me emocioné", dijo Kat Dennings a Entertainment Weekly.

Pero esta no sería su última aparición en las ficciones de superhéroes. La artista, cuya primera aparición se dio en "Thor" (2011), reveló a Extra que tiene otros proyectos pendientes con la compañía.

Ella contó que su personaje volverá para otra producción de Marvel Studios. No obstante, no se refería a una segunda temporada de "WandaVision" o a "Thor: Love and Thunder".

"Hay algunas cosas que he hecho para Marvel que saldrán y que no son esto ['WandaVision'] … Pero probablemente no puedo decirlo", señaló con cuidado de no revelar más detalles.

