'WandaVision' no tendrá otra temporada. | Fuente: Marvel Studios

“WandaVision” no regresará. Desde un inicio, se conocía que la primera serie original de Marvel había nacido con un formato limitado, pero algunos fanáticos guardaban la esperanza de ver más episodios protagonizados por Elizabeth Olsen y Paul Bettany. Recientemente, la actriz confirmó que no tendrá una segunda temporada.

¿La historia centrada en Scarlet Witch realmente se terminó? En “Actor son Actors”, una dinámica de entrevistas de Variety, la estrella Kaley Couco –conocida por “The Big Bang Theory”– le consulta a Elizabeth Olsen si existe la posibilidad de una nueva entrega para la exitosa ficción de estreno exclusivo en Disney+.

“No. No. Es definitivamente una serie limitada”, indicó la actriz estadounidense sobre el futuro de “WandaVision”. Sin embargo, la respuesta no convenció a su interlocutora, quien aludió a que se dijo lo mismo de “The Flight Attendant”, serie que ella protagonizó para el servicio HBO Max y fue renovada a finales del 2020.

Elizabeth Olsen intentó retractarse y no quiso descartar por completo los planes que vengan de la franquicia: “No sé. Es decir, con Marvel, nunca puedes decir que no. La gente muere…”. En ese momento de la conversación, no quiso mencionar más para no dar spoilers respecto al UCM.

Marvel continuará en el cine

El camino de la Bruja escarlata no terminó en “WandaVision”, debido a que continuará en la próxima película “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, donde Elizabeth Olsen compartirá el protagónico con Benedict Cumberbatch. Se espera que la cinta resuelva el final abierto que dejó la serie tras la emisión de su último episodio.

Como se recuerda, la superheroína perdió a sus hijos creados cuando se vio obligada a abandonar la realidad creada por ella misma. No obstante, está decidida a recuperar a los niños con el conocimiento del libro Darkhold y la perfección del uso de la Magia del Caos, aquella que también fue utilizada por brujas como Agatha Harkness.

“Doctor Strange and the Multiverse of Madness”, protagonizada por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen, está programada para estrenarse el 23 de marzo del 2022.

