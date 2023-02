La intérprete de Scarlet Witch reveló que 'WandaVision' abordará las enfermedades mentales. | Fuente: Marvel Studios

Elizabeth Olsen habló sobre “WandaVision” y cómo la serie reflejará a la Scarlet Witch que conocimos en los cómics de Marvel. Si bien este año no habrá películas de los queridos superhéroes, Disney+ se reservará el único estreno de la franquicia con la serie protagonizada por la actriz y Paul Bettany.

La intérprete de Wanda Maximoff compartió algunos detalles de lo que veremos de ella en la futura serie de Marvel Studios: la salud mental jugará un rol importante en la historia. De hecho, se mostró contenta de que por fin podamos profundizar en la superheroína que se ha mantenido con un papel secundario como miembro de los Avengers.

“‘WandaVision’ es un concepto increíble. Es la primera vez que logramos entenderla a ella como la Scarlet Witch que es en los cómics y eso me emociona porque no hemos podido darle ese nombre en la pantalla”, detalló Olsen a The New York Times. “Eso va a ser muy divertido. Siempre ha sido una representación de la salud mental y la enfermedad en las historietas y su mayor papel en Marvel es manejar ese estigma”, agregó.

¿QUÉ PASARÁ CON SCARLET WITCH?

No se conoce demasiado sobre la serie de Disney+ con Elizabeth Olsen, pero los adelantos nos han dado un indicio de que finalmente Scarlet Witch estará atrapada en una dimensión alterna junto a su novio Vision, quien murió en “Avengers: Infinity War”.

Posiblemente, la pérdida de su pareja haya desatado en ella una crisis nerviosa que comprometió sus poderes. Es decir, guardaría relación con el cómic “House of M”, que también es el nombre de una de las tierras de Marvel. El origen de este mundo es resultado de una crisis nerviosa de Scarlet Witch, quien no mide su poder y termina alterando la realidad.

Además de dicho título, podría basarse en “The Vision” que es lo primero que viene a la mente de todos los fans. El propio creador de esta historieta, Tom King, confirmó que sería una inspiración para la próxima a estrenarse “WandaVision”.

Por otro lado, se reveló que la producción mezcla géneros como la sitcom, acción y misterio. En ese sentido, el guionista Jac Schaeffer —quien también trabajó en la película “Black Widow”— aseguró que la trama sería completamente opuesta al estilo agresivo de la cinta protagonizada por Scarlett Johansson.

“WandaVision” todavía no cuenta con una fecha de estreno, pero se ha confirmado que se lanzará en lo que resta del 2020.

