“WandaVision” estrenó su nuevo episodio este viernes 5 de febrero en Disney+, y provocó una gran sorpresa por un detalle que nunca antes se había contemplado en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). ¿Qué pasó con Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) y por qué hay una conexión directa con los X-Men?

¡Alerta! Spoilers más adelante

La serie de Marvel Studios nos dejó anteriormente con la explicación del entorno a la realidad creada por Wanda Maximoff: una sit comedy junto a su pareja Vision (Paul Bettany) y ahora también sus gemelos Billy y Thomas. Lo último que se había visto fue el detrás de la operación de SWORD, el FBI y las Fuerzas armadas para rescatar a los ciudadanos en Westview.

Con el regreso de Monica Rambeau tras haber sido capturada por este campo magnético, se realizan una serie de investigaciones respecto a lo que sucede en este lugar que ahora es controlado por la Bruja escarlata. Durante el episodio, la Capitana Rambeau, el agente Jimmy y Darcy Lewis intentan descubrir cuál es la arquitectura detrás de este extraño artificio.

EL CAMEO QUE UNE A LOS AVENGERS CON X-MEN

Hacia el final del quinto capítulo de “WandaVision”, Vision y Wanda tienen una discusión por las acciones de la superheroína al no contarle la verdad sobre lo que sucede en el pueblo y la razón por la que no puede salir al mundo. Cuando ella admite que no sabe el momento exacto en el que realmente pasó, tocan la puerta de su casa.

Al abrir se da con la sorpresa de una inesperada visita: su hermano Pietro Maximoff. Pero no es Aaron Taylor-Johnson, quien lo interpretó en “Avengers: Age of Ultron”, sino el actor Evan Peters… Es decir, el Quicksilver del Universo Cinematográfico de los X-Men, en donde también existe su supuesto padre Magneto.

“¡Lo recasteó!”, dice Darcy Lewis al darse con la sorpresa de que reemplazó a su hermano por otro parecido, lo cual también sirve como una referencia –y broma interna– hacia la propia ficción con Elizabeth Olsen, ya que el intérprete original dejó de ser parte del UCM desde que su personaje murió en la película del 2015.

“WandaVision” estrenará su próximo episodio el 12 de enero en la plataforma Disney+.

