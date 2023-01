La serie 'WandaVision' se inspiró en muchas sitcoms del pasado, incluyendo 'Friends'. | Fuente: MARVEL / NBC

"WandaVision" se estrenará el próximo 15 de enero en Disney Plus, convirtiéndose en la primera serie de Marvel Studios para la plataforma que narrará las nueva aventuras de los personajes "Avengers: Endgame". La ficción marcará un tono alejado a las películas de superhéroes, ya que estará muy influenciada por las sitcom.

Tanto es así que la productora Jac Schaeffer reveló que "Friends" ha sido una de las principales fuentes de inspiración de la producción. Ella también mencionó otras referencias -algunas obvias por lo mostrado en los tráilers- como "Parks & Recreation", "I Love, Lucy", "The Dick Van Dyke Show", "Papá lo sabe todo" y "The Adventures of Ozzie and Harriet".

"Sabía que había una especie de asombro y sinceridad en los dos [Scarlet Witch y Vision]. Luego combinas eso con el mundo de las sitcom, que a primera vista es falso y ridículo. Pero cuando miras en él es tranquilo, cálido y enredado, sin un sentido compartido de qué es el hogar, qué es la familia y qué es este país. Entonces, preservamos la santidad de su relación y le dimos un giro. Esto va mucho más allá de las bromas", reveló sobre el mundo de "WandaVision" a Emmy Magazine Schaeffer.

La inclusión de elementos de sitcom podría preocupar a los fans más puristas de Marvel. Paul Bettany, quien interpreta a Vision, quiso tranquilizar a los espectadores, ya que la serie mantendrá algunos valores de la saga cinematográfica. "Puedo decir que no hay diferencia en los valores de producción. Se parece mucho a todas las películas de Marvel en las que he participado. Es una continuación perfecta", aclaró.

"Marvel Studios presenta 'WandaVision', una mezcla de televisión clásica con el Universo Cinematográfico Marvel en el que Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany), dos seres superpoderosos que viven unas vidas suburbanas idealizadas, comienzan a sospechar que nada es lo que parece", dice la sinopsis oficial de la nueva producción de Disney Plus.

OTROS ESTRENOS

Este no será el único lanzamiento de Marvel, para el 2021, en la plataforma streaming en el formato de series. Revisa los otros títulos anunciados.

“The Falcon and The Winter Soldier”: Los actores Sebastian Stan y Anthony Mackie regresan a sus roles como Soldado de Invierno y Falcon, respectivamente, para protagonizar una ficción que se ubica después de los eventos de “Avengers: Endgame”. El primer adelanto de la serie ya fue presentado y su fecha de estreno será el 19 de marzo del 2021.

“Loki”: El Dios de la travesura vuelve. Tom Hiddleston se lució en el primer tráiler oficial de la serie que protagoniza para Disney+. La próxima serie se lanzará en mayo del 2021.

“What If…?”: Será una serie animada original basada en los cómics de Marvel del mismo nombre. Su debut será en el 2021.

(Con información de Europa Press)

Te sugerimos leer