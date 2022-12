El final de 'WandaVision' dejó dos escenas post créditos. | Fuente: Marvel Studios

“WandaVision” llegó a su fin en Disney+ y dejó las puertas abiertas para dos películas y una serie de Marvel Studios. Ya compartimos nuestras impresiones sobre el final de temporada y la presentación oficial de Scarlet Witch, pero cuál es el significado detrás de las dos escenas post créditos que aparecieron en el último episodio.

¡Alerta! Más abajo spoilers

Al final de los primeros créditos del episodio final, Monica Rambeu (Teyonah Parris) está en medio de las coordinaciones con SWORD tras su despedida con Wanda Maximoff y encuentra al agente Jimmy Woo (Randall Park), quien le pregunta por la doctora Darcy Lewis (Kat Dennings) y ella responde que se retiró antes del tedioso papeleo.

En ese momento, se acerca una colega y le solicita su presencia en el cine del pueblo Westview. Esta misma persona acompaña a la Capitana Rambeau en dirección al lugar, pero cuando ingresa a la sala, no encuentra nada a la vista. Al darse la vuelta, descubre que quien la llamó fue una mujer Skrull para enviarle un mensaje.

Primera escena post créditos de 'WandaVision'. | Fuente: Marvel Studios

“Fui enviada por un viejo amigo de tu madre. Le gustaría hablar contigo”, le solicita su ayuda en nombre de Nick Fury y Monica pregunta en dónde, a lo que la Skrull hace una señal hacia arriba. Es decir, tendrá que viajar a la galaxia para lo que podría ser la trama de la serie “Secret Invasion”, con Samuel L. Jackson de vuelta en su rol o la película “Capitana Marvel 2”, la secuela protagonizada por Brie Larson.

Cabe recordar que, Marvel Studios había confirmado que Teyonah Parris formará parte del elenco de la segunda entrega de “Capitana Marvel”, donde compartirá pantalla con otra persona cercana a Carol Danvers: Ms. Marvel, quien será interpretada por Ima Vellani en una próxima ficción para Disney+.

Segunda escena post créditos en “WandaVision”

En el final de temporada, Wanda Maximoff derrota a Agatha Harkness y la encierra en el mismo pueblo bajo su papel de “vecina chismosa” que mantuvo a lo largo de la serie. Pero para salvar a Westview, tiene que sacrificar a la familia que había creado en el Hex y nuevamente, pasa sus días en soledad.

La última escena de la “WandaVision” nos muestra a la protagonista vivir alejada en una pequeña casa. A primera vista, todo parece normal, pero es una simple ilusión de ella misma… Mientras que la verdadera Scarlet Witch está concentrada leyendo el Darkhold, el libro de magia oculta que le arrebató a la bruja Agatha, en una pose que recuerda mucho a Doctor Strange.

Segunda escena post créditos de 'WandaVision'. | Fuente: Marvel Studios

De pronto, escucha las voces de sus hijos, Billy y Tommy, que le piden ayuda y termina cuando ella vuelve a utilizar su poder. Lo que se deduce de esta escena final es que la trágica historia de Wanda tendrá una continuación en “Doctor Strange in The Multiverse of Madness”, cinta que traerá de regreso a Benedict Cumberbatch.

Puede que la búsqueda de sus pequeños ponga en aprietos la realidad otra vez y abra la posibilidad a una adaptación más cercana a “House of M”, o también puede que Scarlet Witch viaje a otro universo, uno de la locura, como indica el mismo título de la futura producción de Marvel Studios para la Fase 4. Las posibilidades son infinitas para Stephen Strange y su nueva coprotagonista.

