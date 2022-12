'WandaVision' dará final a su temporada el próximo 5 de marzo. | Fuente: Marvel Studios

El final llega a “WandaVision” luego de ocho semanas agitadas que trajeron de vuelta a Marvel Studios a las pantallas, en formato digital para la plataforma Disney+. A pocos días del último episodio, que se lanzará el próximo 5 de marzo, hay hilos sueltos en la trama que todavía no han sido resueltos.

¿Podrá ser un final de temporada cerrado? Las probabilidades son bajas desde que se anunció que estaría conectada con “Doctor Strange in The Multiverse of Madness”. Dentro de las incesantes teorías sobre el futuro de la serie en el UCM, hacemos un listado las preguntas principales que se deberían resolver en el octavo y último episodio de “WandaVision”.

La sobrevivencia de Vision, Tommy Y Billy

El mundo que Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) creó en durante una crisis emocional ha “dado origen” a otros personajes como su propia pareja Vision (Paul Bettany) y los hijos de ambos, Billy y Tommy. Como se vio en unos episodios atrás, el androide de esta realidad no puede salir al exterior o morirá… Por ende, no se conoce si pasará lo mismo con los niños. ¿Qué sucederá cuando Westview logre ser rescatada del control de la superheroína?

¿Qué pasará con Mónica, Jimmy y Darcy?

El octavo episodio de “WandaVision” se centró únicamente en Scarlet Witch y Agatha Harkness y no ha mostrado cuál es el paradero de Monica Rambeau, Jimmy Woo y Darcy Lewis. De momento, se sabe que Jimmy Woo debería estar a salvo, fuera del Hex, pero la situación no es la misma para sus colegas.

En unas escenas post créditos de la serie, la hija de Maria Rambeau se encontró con el falso Pietro Maximoff antes de entrar al ático de la casa de Agatha, quien tenía en su poder a Wanda en ese momento. Por otro lado, Darcy se había quedado varada intentado entrar a Westview antes de que Vision la dejara allí para dirigirse hacia su esposa e hijos.

¿Agatha Harkness en “Doctor Strange 2”?

“WandaVision” funcionará como una antesala de la película “Doctor Strange in The Multiverse of Madness”, con Benedict Cumberbatch de vuelta a su protagónico. Tal como en las historietas de Marvel, puede que el Hechicero supremo sea la única respuesta para controlar el inmenso poder de Scarlet Witch.

Mientras que, la otra interrogante mayor es si la malvada bruja Agatha Harkness se quedará para continuar como una antagonista en el próximo filme. Originalmente, ella es asesinada por la propia Wanda al descubrir su traición de haber entregado a sus dos pequeños hijos a Mefisto.

Scarlet Witch de los cómics

La primera mención de Scarlet Witch en el UCM ha marcado un antes y después en la vida de la superheroína. Al parecer, esta Bruja escarlata ha sido una leyenda entre las que practican magia oscura desde hace mucho tiempo, por lo que, nadie esperaba que realmente existiera hasta que Agatha encontró a Wanda.

La visión que tiene la protagonista en su primer encuentro con la Gema de la mente también nos ofrece una pista respecto a la aparición oficial de ella bajo este título heroico. En ese momento, observa una silueta femenina que luce un traje muy particular que se conoció desde sus inicios en los cómics de Marvel.

¿El gran cameo será el ingeniero?

Hace unas semanas, Elizabeth Olsen, Paul Bettany y Teyonah Parris dejaron entrever que veremos un increíble cameo hacia el final de “WandaVision”. Para empezar, la actriz principal había descrito este momento como el final de la segunda temporada de “The Mandalorian”, aunque no se conoce si, en realidad, se refería a la aparición de Evan Peters como Pietro.

Las otras declaraciones de sus compañeros de elenco fueron mucho más intrigantes, ya que se dieron luego de la llegada de Peters al UCM. Mientras que Parris aludía al misterioso ingeniero que se contactaría con ella, Bettany indicó que habrá un cameo de un actor con el que había deseado trabajar toda su vida.

