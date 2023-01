Zemo es interpretado por Daniel Brühl en el UCM. ¿Cuál es la historia del personaje en los Comics | Fuente: Marvel Comics/Marvel Studios

“The Falcon and The Winter Soldier” se desarrolla semana a semana en Disney+ y su cuarto episodio se estrenó ayer 9 de abril. Recientemente un viejo conocido, Zemo, volvió a reencontrarse con los fans de Marvel Studios, pero no toma el rol de un villano en esta nueva producción original. A propósito de su aparición en la serie, recordamos su origen en los cómics.

¿Cuál es la historia de Zemo?

También conocido como Barón Zemo, el personaje fue creado por Stan Lee y Jack Kirby; y presentado por primera vez en el número 168 de “Capitán América”, publicado en diciembre de 1973. Aunque hubo otros antes que el que vemos ahora en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), en realidad fue su padre Heinrich Zemo el primero en aparecer en el #4 de “Avengers”, de 1964.

Heinrich Zemo se enfrentó numerosas veces al Capitán América y Nick Fury, era considerado uno de los científicos más brillantes entre las filas de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. El villano trabajó en armas para el ejército de Adolf Hitler y poco después de la muerte del Führer, Red Skull le ordenó volver a Londres para robar un avión experimental.

Zemo, enemigo del Capitán América, en las historietas de Marvel. | Fuente: Marvel Comics

Steve Rogers y Bucky Barnes se adelantan a sus pasos e intentaron detenerlo, pero no lo lograron. Ambos son descubiertos y son atados en el avión. Al final, explota y cuando se pensó que estaban muertos, en realidad el Capitán América había caído en el momento de la explosión. Así es como se quedó atrapado en el hielo del Ártico.

El hijo del primer Barón, Helmut Zemo, lee un reporte sobre el regreso a la vida del ‘Capi’ y la muerte de su padre. Por lo que, decide utilizar sus conocimientos de ingeniería y su vasta herencia para tomar el lugar de su padre. Finalmente, ese es el origen de un villano que se mantuvo por décadas en las historietas y dio un gran salto al cine y la televisión.

El actor Daniel Brühl da vida a Barón Zemo en las producciones de Marvel Studios. Su personaje debutó en “Capitán América: Civil War”, película en la que logra separar a los Avengers. Posteriormente, su nombre volvió a escucharse en “The Falcon and The Winter Soldier”, de Disney+.

El quinto episodio de “The Falcon and The Winter Soldier” estrena el próximo 16 de abril.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“La Odisea” es un poema épico griego atribuido a Homero, un personaje que pertenece más al mito que a la historia. Pese a ello su figura ha sobrevivido 4 mil años como el autor de La Ilíada y La Odisea, los dos poemas épicos que inician la literatura universal.

Te sugerimos leer