Wyatt Russell da vida a John Walker, el nuevo Capitán América, en 'The Falcon and The Winter Soldier'. | Fuente: Marvel Studios

Wyatt Russell parece haber estado destinado para dar vida al Capitán América, quien ha regresado a la acción bajo el nombre de John Walker en la nueva serie “The Falcon and The Winter Soldier”. En el segundo episodio lanzado en Disney+, vemos al actor ser el reemplazo de Chris Evans en el preciso momento en que Estados Unidos necesita recobrar su mayor símbolo.

Para la mayoría de fanáticos de Marvel Studios, puede el nuevo personaje que lleva el traje de Capitán América no haya caído del todo bien por la fuerte conexión de Steve Rogers con la audiencia. Aunque sus intenciones parecen buenas, Falcon y el Soldado de Invierno no se fían de él.

Sin embargo, la historia de Wyatt Russell en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) es aún más interesante. Antes de integrar el elenco de “The Falcon and The Winter Soldier”, audicionó para el papel de Chris Evans una década atrás… Y evidentemente, no logró sorprender a los directores del casting.

“Es una historia graciosa”, admite para el programa Good Morning America. “La primera audición era de algo para leer para ver si era bueno para actuar o no (risas). No creo que realmente era una competencia para el rol, pero es muy loco”, agregó sobre interpretar al nuevo Capitán América, ahora conocido como John Walker.

¿Cómo fue el proceso para ser fichado? La estrella y exjugador de hockey Wyatt Russell confiesa que nunca conoció el papel hasta que estuvo dentro de Marvel Studios: “Esta vez no tenía idea de lo que era, me dijeron: 'Marvel quiere que leas algo, ve por ello'. Y me enteré de qué era después de obtener el papel, no tenía idea”.

¿Un nuevo Capitán América?

“The Falcon and The Winter Soldier” estrenó su segundo capítulo el pasado 26 de marzo en la plataforma Disney+ y las teorías van llegando entre los espectadores. Sam Wilson (Anthony Mackie) y Bucky Barnes (Sebastian Stan) desconfían de este nuevo ícono heroico para EE.UU. que ahora porta el escudo que perteneció a Steve Rogers.

No buscan aliarse con él, pero tampoco pueden detenerlo. Tal como el mismo John Walker mencionó en una escena, “él es el Gobierno” y tiene el poder de las Fuerzas militares. Habrá que esperar el desarrollo de la ficción televisiva para conocer un poco más sobre este nuevo personaje del UCM.

