El UCM introdujo a John Walker en 'The Falcon and The Winter Soldier'. ¿Cuál es su origen en los cómics? | Fuente: Marvel Studios/Marvel Comics

“The Falcon and The Winter Soldier” introdujo por primera vez al nuevo Capitán América, el soldado John Walker, luego de que Steve Rogers colgara el escudo y traje. Interpretado por el actor Wyatt Russell en la serie de Disney+, el personaje ha enfrentado el rechazo de los fans… Y es una reacción normal si revisamos su historia en los cómics.

Origen de John Walker

En noviembre de 1986, un nuevo antagonista nació en el número 323 de “Capitán América”. Su nombre era Super Patriota y fue creado por Mark Greenwald y Paul Neary como un sujeto que concentra todo lo que va en contra de los ideales de Steve Rogers; es decir, el patriotismo visto desde un lado extremista y con acciones poco éticas.

El soldado John Walker, más tarde conocido como U.S. Agent, tiene poderes gracias a una serie de tratamientos que recibió de Power Broker, un extraño individuo que le otorgó estas habilidades sobrehumanas a diversas personas. Con el paso del tiempo, pasa a ser rediseñado como una nueva versión del Capitán América.

John Walker nació en los cómics de 'Capitán América', publicados en 1986. | Fuente: Marvel Comics

U.S. Agent ha integrado equipos heroicos como West Coast Avengers, Force Works, S.T.A.R.S., The Invaders, Avengers y Thunderbolts; a pesar de que antes sus ideas no estaban ligadas a la justicia verdadera... Su entrenador y maestro fue Taskmaster, villano de Marvel.

Posee fuerza, agilidad, reflejos, así como una gran resistencia que super los límites humanos. También goza de gran velocidad y equilibrio para moverse en el campo de batalla. Adicionalmente, cuenta con una vasta experiencia en operaciones militares, también pilotar un avión y bucear en las profundidades del mar.

¿Cómo llega a ser el Capitán América?

Cuando Estado Unidos comienza a politizar la imagen del Capitán América, le pidieron a Steve Rogers que sea un agente exclusivo para causas de Estado y él se negó. Al renunciar, el Gobierno norteamericano lo reemplaza con John Walker, una nueva versión del superhéroe mucho más brutal y lleno de ira. Lucharon uno contra el otro en más de una ocasión.

De acuerdo con los cómics, Steve rescata a John en una misión contra Red Skull y hacia el final de ese arco narrativo, allí es cuando el icónico supersoldado es convencido por su contrincante de regresar a ser el Capitán América. Cabe recordar que el superhéroe se ha retirado una y otra vez por diversas crisis que encontró en su camino.

Así es como John Walker empieza a darse a conocer como U.S. Agent y se une a los Avengers West Coast (Vengadores de la Costa Este). En historietas más modernas de Marvel, lucha contra Sam Wilson (Falcon) y lo insta a retirarse por estar fuera de control. Se enfrentaron, pero solo el superhéroe alado salió victorioso.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Aunque Julio Verne sobresalió sobre todo por escribir novelas de anticipación científica, “La vuelta al mundo en 80 días” es una novela de viajes, repleta de riesgo, aventura y humor donde nuestros protagonistas van sorteando toda clase de obstáculos para cumplir su propósito.

Te sugerimos leer