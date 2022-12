'The Falcon and the Winter Soldier' llegará el próximo 19 de marzo a Disney+. | Fuente: Marvel Studios

“The Falcon and the Winter Soldier” está a puertas de su estreno en Disney+. Con el estreno previo de “WandaVision”, quedó claro que las intenciones de Marvel Studios será llevar parte de su universo cinematográfico a la pantalla chica con series originales centradas en personajes secundarios que conocimos en el cine.

Si bien la historia de Wanda Maximoff continuará en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, el futuro para Sam Wilson y Bucky Barnes todavía es incierto para el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). De momento, se asegura que habrá una conexión con otros proyectos.

“Puedo pensar en tres [proyectos] de los que no puedo hablar”, dijo el guionista principal Malcolm Spellman en una entrevista con Entertainment Weekly frente a la interrogante de los eventos que rodean “The Falcon and the Winter Soldier” y su relación con otras tramas ficticias de Marvel.

Un futuro para Falcon y el Soldado de invierno

Es muy pronto para declarar que “The Falcon and the Winter Soldier” será un puente directo hacia próximas historias, pero es oficial que ha definido su creación bajo el mismo universo de las películas. Los proyectos de la Fase 4 de Marvel Studios son “relativamente independientes o conectan de nuevo a ‘Endgame’”, explica el líder de la compañía cinematográfica Kevin Feige.

Mientras que, el productor estadounidense no quiere dejar nada establecido sobre una segunda temporada o una continuación para los protagonistas de la nueva ficción, agrega que hay un “futuro trazado para los personajes después de ‘The Falcon and the Winter Soldier’, pero no quiero decir mucho más que eso”.

“The Falcon and the Winter Soldier” se estrena el próximo 19 de marzo y contará con un lanzamiento de episodios semanal tal como su antecesora “WandaVision”. Será la segunda serie televisiva original de Marvel Studios que llegará a través del servicio streaming Disney+.

