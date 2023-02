'The Falcon and The Winter Soldier' dio origen a Sam Wilson como el nuevo Capitán América. | Fuente: Marvel Studios

Si la serie “WandaVision” se cuenta unas semanas después de los eventos de “Avengers: Endgame”, con la más reciente “The Falcon and The Winter Soldier” es más difícil de deducir el tiempo que pasó luego de lo que se vio en la última gran película crossover. Sin duda, viene después del Blip, pero… ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces?

En conversación con RPP Noticias, Kari Skogland, la directora detrás de la ficción de Disney+, nos detalla un aproximado de tiempo. Aunque admite que no tiene una definición exacta con la que trabajó, puede afirmar que el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) está mucho más adelantado que nuestro tiempo real.

“No lo sé. Esta serie está ubicada después del Blip, es como cerca del futuro [para nosotros]”, respondió la cineasta. “Pienso que sucedió hace un año en nuestro tiempo, así que estamos entre el 2022 0 2023 [en “The Falcon and The Winter Soldier”], cerca del futuro. Eso es todo lo que sé, nuestra serie está alrededor de nuestro tiempo, pero más adelante en el futuro”.

Es decir, la historia sobre Falcon y el Soldado de invierno viene un tiempo después de “WandaVision” y posiblemente, poco antes o después de “Spider-Man: Lejos de casa”. Sobre esta última película, la cronología tampoco está muy clara, pero los tres títulos mencionados llegan luego de la batalla contra Thanos y el regreso de los desaparecidos.

“Estaríamos técnicamente en el Blip ahora mismo (risas)”, añade Kari Skogland sobre el año 2021 que actualmente transcurre en el mundo real. Se recuerda que Karli Morgenthau y el grupo de Flag-Smashers fueron un movimiento que fue creciendo con el pasar de los meses luego del chasquido de Hulk, por lo que, se habrían tardado un poco en salir a la luz.

El UCM continuará con “Loki” y otras series

Cabe recordar que, más series originales de la plataforma Disney+ se sumarán al catálogo anual de Marvel Studios este año y la más próxima es “Loki”, cuyo retorno al UCM podría traer problemas en las leyes del tiempo y espacio. Adicional a ello, se confirmó el estreno de “Black Widow”, “Shang-Chi”, “Eternos” y “Spider-Man: No Way Home” para este año.

“The Falcon and The Winter Soldier” estrenó su sexto y último episodio el pasado viernes 23 de abril, la temporada completa de la más reciente producción de Marvel se puede ver en la plataforma Disney+.

