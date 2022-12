'The Falcon and the Winter Soldier' se estrenará en Disney+ el próximo 19 de marzo. | Fuente: Marvel Studios

“The Falcon and The Winter Soldier” presentó su más reciente teaser protagonizado por Sam Wilson y Bucky Barnes. A puertas de su estreno, el próximo 19 de marzo, la serie original de Disney+ calienta motores para convertirse en la segunda del catálogo de Marvel Studios en el servicio streaming.

Siguiendo la línea de “WandaVision”, la serie “The Falcon and The Winter Soldier” se centrará en otros dos personajes secundarios de Marvel: Falcon y el Soldado de invierno. Además, la trama contará con el regreso de Zemo y Sharon Carter, y habrá un enfrentamiento por el legado del Capitán América.

En un nuevo adelanto de la producción televisiva, los protagonistas discuten las amenazas que han enfrentado a lo largo de su tiempo como superhéroes. Así es como aparece el nombre de Doctor Strange, a quien Sam considera un “brujo” y Bucky lo corrige diciéndole que es un “hechicero”.

Stephen Strange es originalmente un Hechicero supremo, mientras que Wanda Maximoff es considerada una bruja tal como se confirmó en el final de temporada “WandaVision”. Mira aquí el nuevo teaser de “The Falcon and The Winter Soldier”, donde ambos discuten sobre el tema:

Más representación afro en Marvel

En conversación con el portal TV Line, Malcom Spellman –creador de “The Falcon and The Winter Soldier”– detalló cuál fue su mayor motivación para trabajar en la producción protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan. Si bien la amistad es un elemento importante, también lo es la representatividad de un superhéroe afro.

“Cuando empecé a ver el impacto directo que un superhéroe afro tuvo en mi sobrino, eso se quedó grabado en mi cerebro. Creo que ‘The Falcon and The Winter Soldier’ es una buena sucesión del manto que Ryan Coogler y Chadwick (Boseman) nos dejaron”, indicó sobre la primera entrega de “Black Panther”.

“Realmente creo que esos gigantes íconos afros son necesarios, no sólo para los niños afros, sino también para los blancos, que comiencen a absorber a nuestra gente como importante y heroica”, agrega.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Clorina Matto de Turner escribió 3 novelas y “Aves sin nido” es la primera novela indigenista de América Latina. Denuncia la injusticia latifundista y la explotación de los campesinos.

Te sugerimos leer