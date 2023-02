'The Falcon and The Winter Soldier' continúa los eventos de Avengers: Endgame. | Fuente: Marvel

Se anunció el estreno del sexto y último episodio de "The Falcon and The Winter Soldier" de Marvel Studios, serie que continúa los eventos de Avengers: Endgame y muestra cómo Sam Wilson (Falcon) y Bucky Barnes (The Winter soldier) emprenden juntos una aventura alrededor del mundo que pone a prueba sus habilidades, y su paciencia. El último episodio de la serie dirigida por Kari Skogland y guionada por Malcolm Spellman incluirá se estrenará este viernes 23 de abril.

Los suscriptores podrán conocer aún más sobre "The Falcon and The Winter Soldier" en el nuevo episodio de la serie documental Marvel Studios Assemble que llega el 30 de abril a Disney+ y presenta un viaje detrás de las cámaras con imágenes exclusivas desde el set de grabación.

Hace unos días, uno de los productores de "The Falcon and The Winter Soldier" señaló que la serie será postulada para los Emmy 2021 en la categoría series dramáticas, dejando abierta la posibilidad de una segunda temporada.

"The Falcon and The Winter Soldier" es la segunda serie de Marvel Studios que se puede ver en exclusiva en Disney+. La primera serie de Marvel que desembarcó en la plataforma fue "WandaVision" que ya cuenta con todos sus episodios disponibles. Próximamente, el servicio de streaming estrenará el 11 de junio de 2021 la serie "Loki".

Horario para ver “The Falcon and The Winter Soldier”

El último capítulo de “The Falcon and The Winter Soldier” llega a las pantallas de Disney+ el próximo 23 de abril donde los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel conocerán el desenlace.

Estados Unidos 11:01 p.m. (E.T.)

Perú: 02.01 a. m.

Colombia: 02.01 a. m.

México: 01.01 a. m.

Argentina: 4.01 a. m.

Chile: 04.01 a. m.

Brasil 04.01 a. m.

