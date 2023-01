'The Falcon and The Winter Soldier' estrenó su primer episodio este 19 de marzo en Disney+. | Fuente: Marvel Studios

“The Falcon and The Winter Soldier” estrenó este viernes 19 de marzo su primer episodio en la plataforma Disney+ y tiene un punto en común con su predecesora “WandaVision”: la historia recurre al trauma emocional de sus protagonistas. ¿Cómo es que la salud mental se ha convertido en un tema central para Marvel Studios?

“Probablemente, se siente más porque tenemos más tiempo [ahora] con las series de Disney+, pero creo que es algo que siempre hemos intentado hacer. ‘Iron Man 3’ era sobre el estrés post traumático de Tony Stark de ‘Avengers’ esencialmente. Se trata siempre sobre explorar”, menciona Kevin Feige en conferencia de prensa donde estuvo presente RPP Noticias.

Si bien es cierto lo que indica el presidente de Marvel Studios, en realidad, el efecto concreto del chasquido para muchas personas nunca se mostró en “Avengers: Endgame”. Apenas la cinta “Spider-Man: Lejos de casa” lo aborda desde un lado cómico, pero nunca se había expuesto qué tanto podría afectar traer a los desaparecidos de vuelta con el Blip de Hulk.

“Lo que es genial de los personajes de Marvel es que siempre nos has escuchado decir que son sus defectos, que está cimentando algo tan loco y extraordinario, de ciencia ficción, fantasía y sobrenatural como puede ser el UCM, se basa en las experiencias y emociones del personaje”, agrega el productor.

La repercusión de ser un superhéroe

Falcon y el Soldado de Invierno serán los siguientes personajes en conectar esa experiencia traumática con los espectadores, después de lo que se vio con Wanda Maximoff en su transformación a Scarlet Witch. “Esa es siempre el ancla más importante de cualquier historia que vamos a contar”, sostiene Kevin Feige.

La mente maestra de Marvel Studios asegura que “ha habido mucho trauma para estos personajes a lo largo de los años”, pero es muy fácil de olvidar teniendo en cuanta el tipo de tramas que se cuentan en las películas: la acción y escenas épicas con referencias de cómics pueden llevarse el mayor foco de atención.

“Pero realmente, si lo piensas, lo que hacemos, pensamos en qué pasaría si ... qué pasaría si fuéramos esos personajes, qué pasaría si viviéramos esto, habría elementos horribles en eso que tendría repercusiones años después. Y eso es muy divertido de explorar”, concluye sobre el trauma emocional que tuvo lugar en “WandaVision” y también lo tendrá en “The Falcon and The Winter Soldier”.

El primer episodio de “The Falcon and The Winter Soldier” ya se encuentra disponible en Disney+.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Clorina Matto de Turner escribió 3 novelas y “Aves sin nido” es la primera novela indigenista de América Latina. Denuncia la injusticia latifundista y la explotación de los campesinos.

Te sugerimos leer