John Walker toma una terrible decisión en el cuarto episodio de 'The Falcon and The Winter Soldier'. | Fuente: Marvel Studios

Este viernes 9 de abril, llegó el cuarto episodio de “The Falcon and The Winter Soldier” a la plataforma Disney+. A puertas de encontrar el paradero de Karli Morgenthau, el trío conformado por Sam Wilson, Bucky Barnes y Zemo van por pistas de su paradero… Mientras que, el nuevo Capitán América también va tras sus pasos y nada sale como lo planeado.

¡Alerta! Spoilers más abajo

En el nuevo capítulo de “The Falcon and The Winter Soldier” vemos cómo Sam (Anthony Mackie) y Bucky (Sebastian Stan) van tras los pasos de la líder anarquista de los Flag-Smashers, y consiguen lograr ubicarla. Sin embargo, la intervención de John Walker (Wyatt Russell) y Lemar complica la negociación que intentaba tener Falcon con ella.

En un momento de ir tras Karli Morgenthau (Erin Kellyman), el soldado que reemplazó a Steve Rogers encuentra los sueros de supersoldado y guarda uno en su bolsillo. Es vencido fácilmente por las Dora Milaje de Wakanda y después, en una conversación con su colega, se plantea la posibilidad de qué pasaría si tuvieran esas habilidades.

Más tarde, después de que la joven diera una llamada amenazante a la hermana de Sam Wilson, los protagonistas se dirigen hacia su paradero nuevamente para conciliar hasta que Sharon Carter da el aviso de que el nuevo Capitán América se encontraba en movimiento, es decir, en busca del grupo subversivo.

Tanto los superhéroes como la joven antagonista se dirigen al lugar en el que se encuentra John Walker, quien libra una lucha contra los supersoldados utilizando una fuerza que no poseía antes, esto último es notado por Falcon y le pregunta qué es lo que hizo. Él solo responde que su compañero Lemar ha sido atrapado y van en su rescate.

John Walker, Sam Wilson, Bucky Barnes, Karli Morgenthau y el resto de jóvenes con habilidades se enfrentan en una lucha que acaba con la muerte de Lemar. El side-kick del Capitán América lo salvó de un ataque de la Flag-Smasher, pero no sobrevivió al duro golpe. Fallece y eso desata la furia del soldado estadounidense.

John Walker mancha de sangre el escudo del Capitán América. | Fuente: Marvel

Cuando todos los anarquistas escapan de la escena, va detrás de ellos y solo logra capturar a uno. El resultado es lamentable cuando le increpa por el paradero de Karli, ya que lo golpea una y otra vez. La última imagen que vemos de John Walker es cargando el ensangrentado escudo de Capitán América… Poco a poco, va destruyendo el legado de Steve Rogers.

“The Falcon and The Winter Soldier” estrenó su cuarto capítulo este viernes 9 de abril en la plataforma Disney+.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“El fantasma de la ópera” (1910) es la más célebre de sus novelas, una historia de amor sutil y refinada que bordea el terror, sin caer en la truculencia o irrealidad. Todo un clásico que ha visto multitud de versiones en cine, teatro y musicales.

Te sugerimos leer