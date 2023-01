¿Podrán John Walker y Steve Rogers verse frente a frente en 'The Falcon and The Winter Soldier'? | Fuente: Marvel Studios

¿Se reunirán los dos Capitán América en “The Falcon and The Winter Soldier”? Nada puede ser descartado para la segunda serie original de Marvel Studios, pero el intérprete de John Walker parece haber adelantado un encuentro entre su personaje y Steve Rogers para el final de la temporada.

En una entrevista con BBC Radio 1, el actor Wyatt Russell fue consultado sobre si alguna vez realmente conoció a Chris Evans, el primer Capitán América que conocimos en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Al respecto, no niega haberlo visto… y añade otro dato que no fue pasado por alto entre los fans.

“Creo que sí [lo conocí]. No le he dado la mano, pero he pasado por su lado y hacer contacto visual en algún lugar. Pero eso no cuenta en conocer a alguien”, admite el nuevo ‘Capi’ de Marvel Studios. “Supongo que lo haría [sobre conocerlo]. Tienes que esperar al final de la serie y entonces, todos estarán como: ‘¡Oh!’. Lo amarán, odiarán, no lo sé”.

¿Qué pasará en el episodio 5?

Marvel Studios lanzó un adelanto del quinto capítulo de “The Falcon and The Winter Soldier”, que se estrenará este viernes 16 de abril por la plataforma Disney+. De acuerdo con Malcolm Spellman, creador y guionista de la serie, este episodio podría tener muchas sorpresas.

“Hay personajes en la serie muy terrenales que me gustaría ver emparejado con un superhéroe capaz de cambiar el mundo, como Thor o alguien así”, dijo en una entrevista con ComicBook dando a entender que aparecería un personaje de las películas para encontrarse con Sam Wilson y Bucky Barnes.

Si bien se estuvo especulando que sería Chris Evans, Spellman reveló que es "muy difícil" que esté en “The Falcon and The Winter Soldier”, así que pidió a los fans que no se hagan muchas esperanzas sobre un futuro cameo.

