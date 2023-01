Steve Rogers, John Walker y Sam Wilson han llevado el título de Capitán América en los cómics. ¿Qué otros personajes también continuaron su legado? | Fuente: Marvel Studios

Capitán América es un símbolo en la historia de Marvel. Sus colores azul, blanco y rojo, el traje y el escudo forman parte de la identidad de quien haya llevado este legado sobre sus hombros; hombres y mujeres que han aceptado ser grandes representantes Estados Unidos y actuar bajo lo que les dicta la moral para la victoria del bien común.

“The Falcon and The Winter Soldier”, la nueva serie original de Disney+, nos ha mostrado quiénes continuarían utilizando este nombre heroico para el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). ¿Cuáles son todos los personajes masculinos de los cómics que portaron esta identidad?

Steve Rogers

El comienzo de todo. Steve Rogers fue uno de los primeros nombres que aparecieron entre las páginas del Capitán América. En medio de la Segunda Guerra Mundial, el primer número protagonizado por el superhéroe se ambienta en una lucha contra los nazis, una narrativa que marcaría su historia por el resto de los años y su imponente figura en la guerra.

El actor Chris Evans dio vida al 'Capi' en su trilogía cinematográfica y otras películas de Marvel Studios. Su rol llegó a su fin en “Avengers: Endgame”, cuando viaja a otra realidad para envejecer con el gran amor de su vida, Peggy Carter, y solo regresa al tiempo actual para ceder su escudo de vibranium a su amigo Sam.

Sam Wilson

Sam Wilson, más conocido como Falcon, es uno de los Capitán América más recientes en las historietas. “All-New Captain America” fue el título que lo presentó como el sucesor de Steve, cuando este dejó de recibir la fuerza del suero de supersoldado en su cuerpo, provocando que su edad avanzara como la de cualquier ser humano.

Así es como, con el apoyo del original en lo estratégico, el superhéroe afroamericano toma el escudo y mantiene su propio estilo, como su tecnológico traje. Sin duda, es considerado una de las mezclas de habilidades (fuerza y vuelo) más cautivadoras de Marvel. Para la ficción televisiva “The Falcon and The Winter Soldier”, se espera que Anthony Mackie lleve el rol.

John Walker

Apareció por primera vez bajo el alias de Super Patriota en el número 323 de “Capitán América” y fue uno de los grandes antagonistas de las historias gráficas. Es un reemplazo de Steve Rogers cuando explota un conflicto entre él y el gobierno norteamericano, pero sus prácticas son mucho más violentas y carecen de ética.

También hemos visto a John Walker debutar en “The Falcon and The Winter Soldier” y no caído bien a nadie por ser apenas el nuevo sucesor de Steve. La estrella y ex jugador de hockey Wyatt Russell interpreta al nuevo superhéroe, quien aún no se gana la confianza de Sam y Bucky.

Bucky Barnes

El Soldado de invierno también tomó el lugar de Capitán América en los cómics, luego de ser un su cercano aliado por varios años. La presunta pérdida del superhéroe empujó a Bucky Barnes a ocupar su lugar como consecuencia de la tragedia; hasta que descubre que realmente no estaba muerto, sino congelado en el tiempo. Él devolverá su nombre al enterarse.

No está claro si Sebastian Stan tenga la posibilidad de alguna vez también portar el escudo –esta vez como un héroe– en la serie “The Falcon and The Winter Soldier”. Sin embargo, no podría descartarse del todo con un claro precedente en Marvel.

Patriot

Más que un Capitán América como tal, Patriot podría considerarse una versión alternativa del personaje que reemplazó al segundo que llevó título del Vengador. Existe desde la etapa clásica de Marvel, y se llamó Jeffrey Mace. En su primera aparición, derrotó a Adam II y salvó a John F. Kennedy. Con el tiempo este héroe terminó por jubilarse ante las bajas ventas de ejemplares impresos.

Roscoe

Roscoe fue otro de los superhéroes en tomar el rol del ‘Capi’, pero encontró una muerte rápida al enfrentarse contra Red Skull. Su pronta partida se convirtió en una motivación para que Steve Rogers regresara a sus labores de lucha, aunque terminó por dejarlo otra vez cuando el gobierno de EE.UU. le pide ser un agente exclusivo… dejando el camino a John Walker.

Grand Director

Uno de los personajes más excéntricos en llevar el escudo y traje del Capitán América fue el científico William Burnside, quien se inyectó a sí mismo con el suero de supersoldado. No obstante, lo más sorprendente es que incluso se sometió a una cirugía estética para lograr un gran parecido con Steve.

Espíritu del 76

Se trata del segundo en la línea de los personajes de Marvel que fueron el Capitán América y el primero que reemplazó a Steve Rogers. William Nasland tomó su lugar cuando se pensó que el supersoldado había fallecido después de la Segunda Guerra Mundial. Debutó en el número 19 de “All-Winner Comics”, en 1949, en épocas que todavía era un side-kick del héroe original. Fue asesinado por Adam II poco después de asumir el cargo.

