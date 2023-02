'The Falcon and The Winter Soldier' busca candidatear en los próximos premios Emmy. | Fuente: Marvel

Marvel Studios reveló que presentará a "The Falcon and The Winter Soldier" a los premios Emmy de este año, pero no en la categoría de series limitadas —ese es el caso, por ejemplo, de "WandaVision"—, sino como producción dramática.

¿Eso significa que habrá una segunda temporada para el dúo de Sam Wilson (Anthony Mackie) y Bucky Barnes (Sebastian Stan)? Al respecto, el productor ejecutivo de Marvel, Nate Moore, no pudo confirmar al portal IndieWire una continuación de la serie que se transmite por Disney+, aunque tampoco cerró las puertas a esa posibilidad.

"'The Falcon and The Winter Soldier' se trata realmente de lidiar con el legado de un superhéroe, a través del lente del Capitán América y su escudo, pero en última instancia mediante la mirada de todos estos personajes diferentes. Y esa es una historia que creo que puedes volver a visitar en temporadas posteriores, porque es imperecedera. Es una conversación", afirmó.

Curiosamente, ya Kevin Feige, presidente de Marvel, había asegurado el pasado mes de marzo que algunas series pueden tener una segunda entrega, aunque todo dependía "según la historia".

"A veces será en una segunda temporada directa. A veces estará en una función [de cine] y luego en una temporada adicional. No vamos a decir quién hace qué bien en este segundo", dijo durante una conferencia de prensa en la que estuvo presente RPP Noticias.

¿A qué hora se estrena el último capítulo?

¡Se acerca el final! El sexto y último capítulo de “The Falcon and The Winter Soldier” llega a las pantallas de Disney+ el próximo 23 de abril donde los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel conocerán el desenlace.

Estados Unidos 11:01 p.m. (E.T.)

Perú: 02.01 a. m.

Colombia: 02.01 a. m.

México: 01.01 a. m.

Argentina: 4.01 a. m.

Chile: 04.01 a. m.

Brasil 04.01 a. m.

