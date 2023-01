'The Falcon and The Winter Soldier': ¿A qué hora se estrena el sexto y último capítulo de la serie de Marvel? | Fuente: Marvel

¡Se acerca el final! El sexto y último capítulo de “The Falcon and The Winter Soldier” llega a las pantallas de Disney Plus el próximo 23 de abril donde los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel conocerán el desenlace.

Si bien WandaVision fue recibido positivamente por los fans, “Halcón y el soldado de invierno” batió récords en transmisión convirtiéndose en una de las series más vistas de esta plataforma de streaming.

Como todo llega a su final, “The Falcon and The Winter Soldier” nos dejará con ansias de saber qué más vendrá en un futuro para los superhéroes de Marvel.

Horario para ver “The Falcon and The Winter Soldier”

Estados Unidos 11:01 p.m. (E.T.)

Perú: 02.01 a. m.

Colombia: 02.01 a. m.

México: 01.01 a. m.

Argentina: 4.01 a. m.

Chile: 04.01 a. m.

Brasil 04.01 a. m.

¿Dónde ver el último capítulo?

El secto y útlimo capítulo de “The Falcon and The Winter Soldier” se estrena el próximo viernes 23 de abril desde Disney+, que se encuentra disponible en Latinoamérica desde noviembre del 2020. Para acceder al servicio streaming puedes ingresar desde su página web oficial o las aplicaciones disponibles en dispositivos móviles, televisión Smart, PlayStation, entre otros.

