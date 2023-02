'The Falcon and the Winter Soldier' llegará a Disney+ el próximo 19 de marzo. | Fuente: Marvel Studios

“The Falcon and the Winter Soldier” reveló su primer tráiler oficial y fecha de estreno en medio de la transmisión del Super Bowl 2021. Con los protagónicos de Anthony Mackie y Sebastian Stan, la ficción original de Disney+ busca expandir aun más su catálogo de producciones para televisión.

Marvel Studios presentará su segunda ficción original para el mercado streaming. Mira aquí el tráiler oficial del Super Bowl 2021 que nos brinda algunas pistas de lo que se verá en las nuevas aventuras de Falcon y el Soldado de Invierno después de “Avengers: Endgame”.

Bajo el legado del Capitán América, los Avengers interpretados por Anthony Mackie y Sebastian Stan deberán unirse para combatir una nueva amenaza que se cierne sobre el mundo entero tras los cambios que produjeron los ataques de Thanos.

Además, se dio a conocer que “The Falcon and the Winter Soldier” se estrenará el próximo 19 de marzo y será la segunda serie exclusiva de Marvel en llegar a la plataforma digital de Disney luego de “WandaVision”.

EL SHOW DEL MEDIO TIEMPO

The Weeknd estarán en el Super Bowl 2021, el intermedio de la final del campeonato de la Liga de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés). En esta ocasión se enfrentarán los equipos Kansas City Chiefs vs. Tampa Bay Buccaneers.

Este magno evento se realizará en el l Raymond James Stadium y se prevé que millones de personas lo sigan en vivo desde distintas partes del mundo, por ello, los 12 minutos de espectáculo que dará el artista será lo más esperado.

Debido a la pandemia, solo 22 000 personas podrán presenciar el partido en el estadio Raymond James de Tampa, con capacidad hasta para unas 75.000 personas.

Entre los afortunados están 7 500 enfermeras y otro personal sanitario que ha luchado en primera línea contra la crisis sanitaria y que en agradecimiento han recibido entradas gratuitas. (Con información de EFE)

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

El colombiano Jorge Isaacs escribió apenas un librillo de poemas y esta novela, “Maria”, posiblemente la mejor contribución americana a la literatura romántica. Estudió en Bogotá y renunció a la carrera médica para embarcarse en la batalla del Cauca, lugar donde se sitúa la trama de la novela.

Te sugerimos leer