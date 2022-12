'Loki' estrena el próximo 9 de junio en Disney+. | Fuente: Marvel Studios

“Loki” será la tercera serie televisiva en unirse al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) después de “The Falcon and The Winter Soldier” y “WandaVision”. Tras los eventos de la película “Avengers: Endgame”, el Dios del engaño (Tom Hiddleston) volverá a hacer de las suyas al ser capturado nuevamente y protagonizará una historia en solitario.

¿De qué trata “Loki”?

La nueva serie de Disney+ seguirá de cerca al villano Loki, quien fue visto por última vez en su huida con el Teseracto en “Avengers: Endgame”. Él desapareció de su tiempo, por lo que, se concluye que este objeto místico no solo permite viajar por el espacio, sino también por la línea temporal.

“Loki” contará cómo es que su protagonista acaba encerrado en prisión tras ser capturado por la organización Time Variance Agency (TVA), en español significa Agencia de Variación del Tiempo. En los cómics, este organismo trabaja para mantener bajo control el Multiverso y sus líneas temporales. ¿Podrá ser una puerta abierta a hablar de los mundos paralelos en el UCM?

Tráiler oficial de “Loki”

En el primer tráiler de “Loki”, se observa cómo la fantasía y acción será parte de la continuación su nueva historia para la pantalla chica. “El circo de los Guardianes del Tiempo. Y veo que los payasos cumplen su rol a la perfección”, menciona el villano en referencia a los nuevos personajes que debutarán en Marvel Studios. Revive el adelanto aquí:

“Loki” y su fecha de estreno

Ante los retrasos provocados por la pandemia de COVID-19, diversos títulos de Marvel Studios se vieron directamente afectados. Por ende, la compañía productora resolvió que la próxima ficción con Tom Hiddleston llegara a la plataforma Disney+ el 11 de junio del 2021, fecha en que se recibe el verano en ciertos países.

Originalmente, se planeaba que el lanzamiento de “Loki” coincidiera con el estreno de “Doctor Strange and The Multiverse of Madness”, detalle que no ha sido explicado por sus creadores. No obstante, esto no se pudo por el aplazamiento del rodaje de la cinta por la actual crisis de salud. La tercera serie de Marvel se estrenará oficialmente el próximo 9 de junio.

'Loki' contará con el regreso de Tom Hiddleston en su característico rol. | Fuente: Marvel Studios

Reparto de “Loki”

Tom Hiddleston regresará al UCM en su icónico papel como Loki para la serie original de Disney+. A la estrella británica, se suman Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Sophia Di Martino y Richard E. Grant en el reparto principal. ¿Se verá a otro personaje conocido de Marvel?

Tal como “WandaVision” y “The Falcon and The Winter Soldier”, es bastante seguro que la producción tendrá una sorpresa preparada para los fanáticos de las películas, ya que estas guardan una conexión con las series de televisión. Se desconoce de quién se trataría, pero se espera algún cameo de todas formas.

