Este miércoles 16 de junio se estrenó el segundo episodio de la serie 'Loki', la nueva apuesta de Marvel Studios y Disney+ en el streaming. | Fuente: Disney

Con el estreno de episodios semanales, "Loki", la serie protagonizada por Tom Hiddleston, continúa el viaje del dios del Engaño, tras huir en una escena de “Avengers: Endgame”. Esta producción es la tercera serie televisiva del Universo Marvel, estrenada en Disney+, junto a “WandaVision” y “The Falcon and the Winter Soldier”.

¿Qué sucedió en el segundo capítulo de “Loki”? A continuación te contamos las claves de este primer episodio, protagonizado por Tom Hiddleston y Owen Wilson.

[ALERTA SPOILERS]

El episodio nos lleva a Wisconsin en 1985, donde la variante continúa con su plan de robar las maquinas que resetean las líneas nexus de tiempo. Al inicio del capítulo, Miss Minutes le cuenta a Loki que si las líneas temporales no son reseteadas y llegan a un umbral de color rojo, la línea variante se vuelve irreversible. ¿Aquí inicia el multiverso?

Siguiendo con el capítulo 1, Loki decide trabajar junto a Mobius para capturar a la variante fugitiva. Con esa nueva misión, Loki descubre que la variante se esconde en los apocalipsis, ya que esas situaciones apocaliptícas resetean toda la línea temporal y las variantes son borradas en medio del caos. Loki, con la explicación de la TVA, se entera que la agencia ha estado trabajando con diversas variantes de Loki a lo largo del tiempo.

Mobius y Loki llegan al 2050 para atrapar a la nueva variante, junto a agentes de la TVA. En esta tienda, se revela a Lady Loki (llamada así por los fans). ¿Cuál es su verdadero origen? Una pregunta que aún no tiene respuesta.

¿LADY LOKI?

Las escenas finales del segundo episodio de "Loki" nos deja ver al dios de las Mentiras conociendo a su versión "más malvada". Esta versión, aún no revelada como Lady Loki, es interpretada por la actriz Sophia Di Martino, quien en los créditos de traducción en castellano recibe el nombre de Sylvie. ¿Estamos acaso frente de Sylvie Lushton, la nueva Enchantress de Marvel?

Lo que se sabe de este personaje es que Sylvie Lushton apareció por primera vez en los cómics Dark Reign: Young Avengers #1, tras la mudanza de los asgardianos a Oklahoma. Este personaje es creado por el propio Loki, quien le hizo creer que era una asgardiana de nacimiento. Con los poderes otorgados por Loki, Sylvie decide convertirse en Enchantress y luchar por el bien. Por su parte, Lady Loki aparece luego de que Loki se apodere del cuerpo de Lady Sif, en su escape.

