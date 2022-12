'Loki' reveló la identidad de la nueva antagonista en su segundo episodio. | Fuente: Marvel Studios

Ya te contamos lo que sucedió en el capítulo 2 de “Loki” en Disney+ y todo sobre el nuevo personaje que podría ser la famosa Lady Loki, quien aparece originalmente en los cómics de Marvel como la versión femenina del Dios del engaño. No obstante, hay un detalle importante que adelanta la verdadera identidad de la antagonista.

¡Alerta! Spoilers de “Loki” más abajo

“La variante”, el segundo episodio de “Loki”, reveló que la antagonista detrás del caos provocado en la línea temporal es una mujer con un aspecto similar al del villano (Tom Hiddleston). Luce una vestimenta y cuernos muy parecidos a su atuendo original, el cual ya no utiliza desde que fue capturado por la Time Variance Authority (TVA).

Lady Loki es el primer nombre que vino a la mente de los espectadores, y con justa razón, debido a que ella es muy conocida por su aparición en las historietas. No obstante, puede que el rol de Sophia Di Martino no sea necesariamente otra versión del protagonista, sino otro personaje bajo el nombre de “Sylvie”.

Sophia Di Martino en el segundo episodio de 'Loki'. | Fuente: Marvel Studios

Los créditos del más reciente episodio de “Loki” mostraron que la actriz británica da vida a Sylvie, quien podría hacer referencia a Sylvie Lushton, otro rostro ficticio del universo de Marvel. Con el historial del UCM al engañar a los fans con ciertas introducciones (véase el caso “Ralph Bohner”), podría pensarse que es muy apresurado confirmar que es Lady Loki.

¿Quién es Sylvie Lushton?

Sylvie Lushton apareció por primera vez en Marvel durante la era en la que Asgard estaba localizada en Oklahoma. Ella vivió muy cerca de la ciudad de Broxton y, un día cualquiera, despertó con poderes mágicos. A partir de ese suceso, decide utilizar un traje similar al de Enchantress (Encantadora) y se convierte en la segunda en llevar este alias.

Posteriormente, Sylvie se muda a Nueva York con la esperanza de ser una superheroína y formar parte de los Avengers. Aunque intentó unirse a la legión joven de los Vengadores (Young Avengers), no le fue bien y comenzó a aliarse con villanos. Más tarde descubre que sus habilidades especiales fueron un regalo de Loki, es decir, ella es una de sus peones.

Sylvie Lushton en los cómics de Marvel. | Fuente: Marvel Comics

Su última aparición en los cómics de Marvel fue al ser desterrada por la hechicera original Enchantress, la poderosa asgardiana Amora, debido a que la joven tomó su nombre sin su permiso. Se desconoce dónde se encuentra actualmente o si está viva, tal vez la serie “Loki” pueda responder a esta interrogante.

“Loki”, protagonizada por Tom Hiddleston, estrenará su tercer episodio el próximo 23 de junio en la plataforma Disney+.

