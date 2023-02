El actor Wyatt Russell dio vida a John Walker para la serie 'The Falcon and The Winter Soldier'. | Fuente: Marvel Studios

Tras el final de temporada de “The Falcon and The Winter Soldier” quedaron algunas interrogantes por resolver en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM): la posible reaparición de John Walker es una de las que más captó las teorías de fanáticos. ¿Qué opina el actor Wyatt Russell al respecto?

¡Atención! Spoilers más abajo

El último episodio de la serie original de Disney+ nos mostró a John Walker aceptar el alias de U.S. Agent y también portando un traje casi idéntico al de los cómics. Aunque sus acciones en el sexto capítulo no llevaron a un enfrentamiento contra Sam Wilson, el nuevo Capitán América, sus intenciones siguen sin generar confianza entre los espectadores.

“Parte de la forma en que me acerqué a Marvel fue que era la última vez que lo haría”, admite Wyatt Russell en una entrevista con la revista Vanity Fair. “Marvel opera de una manera realmente genial en la que no toman decisiones antes de ver qué funciona. No formo parte de ninguna de estas decisiones, obviamente”.

John Walker es muy peligroso

El intérprete del soldado estadounidense también destacó que “al final de la serie, [John Walker] se ha convertido en sí mismo de una manera muy peligrosa”, puesto que su alianza con la Condesa Valentina y su nueva imagen al abandonar el título de Capitán América parece ser un origen para un futuro antagonista.

“Es de esperar que pasara de alguien a quien realmente estás preparado para odiar a un viaje comprensión sobre desde dónde vino. Te guste o no, aunque no estés de acuerdo, entenderás por qué lo hace”, asegura la estrella de Marvel sobre el desconocido camino que seguirá alguien que manchó el escudo de Steve Rogers.

La temporada completa de “The Falcon and The Winter Soldier” se encuentra disponible en la plataforma Disney+. Después del lanzamiento del último episodio de la ficción, se confirmó que Marvel Studios está desarrollando “Capitán América 4”, centrada en Sam Wilson (Anthony Mackie) ante su nueva responsabilidad como sucesor de su viejo amigo.

