La serie 'Falcon and the Winter Soldier' adelanta su fecha de estreno. | Fuente: Marvel

"The Falcon and the Winter Soldier" será la primera serie de Marvel en llegar a la plataforma streaming de Disney+. La ficción, protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan, había sido anunciada para el último trimestre del año, pero parece que su estreno se adelantará a agosto.

"Los detalles sobre el argumento y otros papeles siguen en riguroso secreto. Disney ha declinado de hacer comentarios. La serie, producida por Malcolm Spellman, está programada para estrenar en agosto en Disney+", indicó el portal Deadline.

Actualmente, "Falcon and the Winter Soldier" se encuentra en pleno rodaje. Al elenco se sumó el actor Noah Mills que trabajó en el drama "The Enemy Within" y en la película "Sex and the City 2".

La ficción se trata de un 'spin off' de las cintas del "Capitán América", en el que Anthony Mackie y Sebastian Stan retomarán sus respectivos roles como Sam Wilson / Falcon y Bucky Barnes. Junto a ellos volverán rostros conocidos en las cintas de Marvel: Daniel Bruhl (como el Barón Zemo) y Emily VanCamp (Sharon Carter).

'The Falcon and the Winter Soldier' es protagonizada por Sebastian Stan y Anthony Mackie. | Fuente: Marvel Studios

Otros actores que ingresarán a la serie, dirigida por Kari Skogland, son Wyatt Russell (con un papel ya conocido en los cómics, el de Super Patriot), Desmond Chiam y Miki Ishikawa.

Últimas informaciones revelaron que la villana de "Ant-Man y la Avispa", Fantasma, podría aparecer en la nueva serie "The Falcon y The Winter Soldier".

MÁS TÍTULOS

A la ficción, que se transmitirá por Disney+, seguirán las series "WandaVision", recientemente adelantada a 2020, "Loki" y "Hawkeye", junto con las series "Moon Knight", "Ms.Marvel" y "She-Hulk", todas sin fecha de lanzamiento.

Al mismo tiempo, Marvel Studios prepara varias películas que verán la luz a lo largo del 2020 y 2021. Comenzará con el estreno de "Black Widow" el 30 de abril y seguirá con "Eternals" el 5 de noviembre. En 2021 llegarán las cintas de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", "Spider-Man 3", "Thor: Love and Thunder" y la secuela de "Black Panther", entre otras. (Europa Press)

