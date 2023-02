El actor Ethan Hawke se suma al elenco de la serie 'Moon Knight'. | Fuente: Instagram

La serie "Moon Knight" de Disney Plus ya ha encontrado a su villano. Ethan Hawke interpretará al antagonista de la ficción de Marvel, que contará con Oscar Isaac como protagonista.

Según The Hollywood Reporter, el actor ha cerrado un trato para interpretar al villano de la ficción. Este rol supondrá la primera vez que Hawke aparezca en una adaptación de un cómic además de debutar en el Universo Cinematográfico Marvel. Por su parte, Isaac encarnará a Marc Spector.

En los cómics de "Moon Knight", Spector es un mercenario que es traicionado, golpeado y dado por muerto por su jefe, Raoul Bushman. Antes de morir, tiene la oportunidad de tener una nueva vida gracias al espíritu del dios de la luna egipcio Khonsu.

Resucitado con superpoderes, asume la identidad de Moon Knight y sale a las calles como un justiciero contra el crimen. El personaje también es conocido por tener múltiples álter egos como síntoma de un trastorno de identidad disociativo.

Aún no está claro a quién interpretará Ethan Hawke en la serie de Disney Plus, pero todo apunta a que se meterá en la piel de Bushman. No se conocen detalles de la trama pero el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ha adelantado que la producción explorará la enfermedad mental de Marc Spector.

Hawke es conocido por títulos como "Training Day", la trilogía "Antes del amanecer" y "Boyhood". Además, ha destacado en el género de terror gracias a "The Purge". Su último trabajo es la miniserie "El pájaro carpintero". Próximamente rodará en "The Northman", que también contará con Anya Taylor-Joy y Nicole Kidman. Actualmente está rodando "Zeros and Ones".

SERIES EN PRODUCCIÓN/PRE-PRODUCCIÓN

Marvel cerró el 2020 con una masiva lista de anuncios en la que mencionaba las producciones basadas en cómics a estrenar en el 2021 y más adelante. Estos proyectos han sido confirmados por la compañia.

1. “Ms. Marvel”: Tras la confirmación de Iman Vellani como Kamala Khan, se dio a conocer oficialmente que entró en producción.

2. “Hawkeye”: Hailee Steinfeld fue presentada oficialmente como Kate Bishop, personaje que protagonizará junto a Clint Barton (Jeremy Renner) la nueva serie de Disney+. Actualmente, se encuentra en rodaje.

3. “Moon Knight”: Serie para la plataforma digital con Oscar Isaac que se centrará en el relato de un vigilante que actúa bajo su propia ley.

4. “She-Hulk”: Disney confirmó que Tatiana Maslany será Jennifer Walters/She-Hulk en la próxima ficción que también incluirá a Mark Ruffalo.

5. “Secret Invasion”: Samuel L. Jackson retoma su rol como Nick Fury para la historia de las Guerras secretas, cuyo registro en las historietas involucra a los Skrulls y Kree.

6. “Armor Wars”: El actor Don Cheadle tendrá su propia serie centrada en War Machine.

7. “I am Groot”: Para la plataforma Disney+, el arbolito alienígena tendrá su propia serie de cortos.

(Con información de Europa Press)

Te sugerimos leer