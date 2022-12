'Loki': 10 referencias que no notaste en el primer capítulo de la serie de Marvel. | Fuente: Marvel

El primer capítulo de “Loki” nos llevó cuando el personaje fue detenido por la Autoridad de Variación del Tiempo.

Aquí conoce al agente Mobius quien cree que puede ayudar a la TVA para poder rastrear a un criminal que causa problemas en la línea temporal, sin embargo, todo da un giro cuando notamos que la persona que está ocasionando inconvenientes en otra variación del mismo Loki.

No obstante, el primer episodio de “Loki” dejó grandes referencias de las películas de “Avengers” -que seguro no notaste- y dará paso a los que veremos el próximo miércoles en el siguiente capítulo.

[ALERTA SPOILERS]

10 referencias que no notaste en “Loki”

“Avengers: Endgame”

Sé que recuerdas la película, pero “Loki” inicia con un pequeño resumen del personaje robando el Tesseracto y escapa de su línea temporal.

Recuerdo de Iron Man

Sí, Loki escapa y no sabemos a dónde va. Pero se conoce que el Tesseracto lo envía a una parte de Mongolia y aterriza en la arena como alguna vez lo hizo Tony Stark, así que se considera como una especia de homenaje.

Frase icónica

Una de las frases más representativas de Loki fue: “Cargado de glorioso propósito”, pero, esa es la versión del villano del 2012, así que no tiene nada que ver de lo que sucedió años después.

Autoridad de Variación del Tiempo

Hay una diferencia notoria del TVA en los cómics que en la serie de Marvel. En el primero, son clones creados para realizar trabajos específicos y en la producción, todos están trabajando n una oficina y cada uno es diferente.

“Thor: Ragnarok”

En esta referencia se ve que Thor llega a Sakaar con un corte de cabello mal hecho y Loki, fiel a su estilo, mantiene su mítico peinado y cambia su vestimenta a una más adecuada para estar en la cárcel.

Time-Keepers

Esta organización también sale en los cómics, pero tiene unas variaciones. En el primero, fueron un experimento fallido y de eso nació un monstruo llamado Time-Twister que amenazaba el multiuniverso, en la serie, parece que nadie tiene contacto con ellos y son más misteriosos.

Ravona Renslayer

Interpretada por Gugu Mbatha-Raw, Ravona tiene poca relación con los Time-Keepers y en los cómics, tiene una conexión con Kang the Conqueror, quien estará en la próxima cinta de Ant-Man and The Wasp.

Josta Cola

Mobius bebe Josta Cola, la primera bebida energética que se comercializó en Estados Unidos y que, cuatro años después de haberse lanzado, fue sacada del mercado.

DB Cooper

En la serie se vio que Loki fue una especie de DB Cooper, el secuestrador que desapareció en el aire con 200 mil dólares al saltar de un avión. Lo curioso es que nunca fue encontrado y esto juega con el personaje ya que él es el ‘Dios del engaño’.

Gemas del infinito

Al igual que Loki, todos nos sorprendimos al ver que la TVA tenía un cajón con las gemas de infinito. Si son tan poderosas en un universo, aquí vemos que son insignificantes hasta las usan como pisa papel, según mencionaron.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“El fantasma de la ópera” (1910) es la más célebre de sus novelas, una historia de amor sutil y refinada que bordea el terror, sin caer en la truculencia o irrealidad. Todo un clásico que ha visto multitud de versiones en cine, teatro y musicales.

Te sugerimos leer