John Walker, una versión alterna de Capitán América, aparecerá en la serie 'The Falcon and the Winter Soldier'. | Fuente: Composición

Después de “Avengers: Endgame”, la serie "The Falcon and the Winter Soldier" continuará relatando un parte de la historia que se vio en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Uno de esos cabos sueltos es el futuro del título de Capitán América, que finalmente fue cedido a Falcon (Sam Wilson) por el propio Steve Rogers.

No obstante, puede que el camino para llevar el escudo no resulte tan sencillo. Según las fotografías filtradas desde el set, habrá otro personaje que imitará la patriótica labor de Steve. Se trataría de U.S. Agent, también conocido como John Walker, quien es un rediseño de una reencarnación del Capitán América.

Luce como el “Cap”, pero no es él. El origen de este personaje se encuentra en los cómics de Marvel. John apareció por primera vez en el número 323 de “Capitán América” en 1986, y desde entonces nació como lo puesto a lo que encarna el personaje defensor de los Estados Unidos.

Tiene habilidades como las de Steve Rogers, e incluso llega a vestir un traje de superhéroe muy parecido, en color negro. ¿Cómo podría afectar a Falcon? La película que concluyó la saga de “Avengers” daba pie a que Sam Wilson sería el nuevo Capitán América, pero no que lo sería automáticamente.

En base a las especulaciones en redes sociales y blogs, "The Falcon and the Winter Soldier" podría tomar mucha información de los comics para la historia. Falcon no es aceptado para llevar el nombre, y aparece este personaje para dar vida al nuevo Capitán América. Sin embargo, se entiende de que el círculo cercano de Steve —entre ellos Bucky— no aceptará a este nuevo superhéroe tan fácilmente.

La serie estará protagonizada por Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp y Daniel Brühl, y será emitida por la nueva plataforma Disney+.

