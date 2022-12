La historia tiene como protagonista a Assane, interpretado por Omar Sy, admirador de Arsène Lupin, un personaje famoso en el imaginario francés creado por Maurice Leblanc en 1905. | Fuente: Netflix / @emmanuel_guimier | Fotógrafo: Emmanuel Guimier

“Lupin” regresa este 11 de junio para seguir las aventuras de Assane Diop en su búsqueda de venganza contra Hubert Pelligirni. RPP Noticias pudo conversar con sus protagonistas Omar Sy (Assane Diop), Ludivine Sagnier (Claire) y George Kay, escritor y creador de la serie francesa.

La serie original de Netflix se convirtió en lo más visto durante el primer trimestre del 2021, con 76 millones de cuentas que han visto al menos dos minutos de la serie durante las cuatro primeras semanas de su estreno en enero pasado. Su creador, George Kay, considera que el éxito dela primera parte “fue una grata sorpresa”.

“Desde el principio queríamos hacer una serie para toda la familia. Tuvimos la suerte de que los primeros capítulos se dieron donde todos están en la casa, juntos”, comentó.

Además, Kay considera que “Lupin” tiene un estilo diferente a las series que narran sobre grandes robos, como “La casa de papel”.

“Hay algo prohibido en el hecho del robo, que atrae [al público]. Además, son series que hablan de robos a grandes instituciones, no de crímenes personales, al estilo de Robin Hood. ‘Lupin’ es diferente a ‘La casa de papel’ en que esa es un gran rompecabezas y nosotros (en la serie) hacemos un puzzle diferente en cada episodio. Jugamos junto a la audiencia y nos preguntamos: ‘¿Cómo lo logrará Assane?’”, explicó.

“LUPIN”Y EL RACISMO

La historia tiene como protagonista a Assane, interpretado por Omar Sy, admirador de Arsène Lupin, un personaje famoso en el imaginario francés creado por Maurice Leblanc en 1905, y que busca vengarse del poderoso Hubert Pellegrini, quien incriminó a su padre Babakar por el robo de un collar de diamantes.

Además de las aventuras de Assane, la serie toca temas como el racismo. Su protagonista Omar Sy contó su experiencia personal.

“En donde yo crecí, éramos la primera familia negra. Nunca viví cosas graves, pero sí pequeñas cosas. Por ejemplo, la gente me tocaba todo el tiempo el pelo, no es algo malo o con mala intención, pero te muestra que eres distinto. Para mí, es una forma de discriminación, de mostrarte desde muy joven que eres diferente. Para un niño, esta situación, cambia la forma en que ve al mundo y en cómo se ve a sí mismo. Creo que por eso soy muy consciente de la forma en que me ven los demás. Tal vez por eso soy actor”, mencionó.

TRABAJO DE ELENCO

Ludivine Sagnier, quien interpreta a Claire, la exesposa de Assane, resalta el vínculo que une a su personaje, con mayor relevancia en la segunda parte de la serie, y Assane.

“Lo conozco hace unos 15 años (a Omar Sy), estuvimos muy felices de reencontrarnos en el set, no habíamos trabajado juntos antes. La conexión entre Claire y Assane es muy buena: no es un amor de pareja sino una complicidad que va más allá, algo eterno. Conocer a Omar (Sy) ayudó a crear la conexión, no siempre explícita, pero sí presente”, afirmó.

EL DATO

“Lupin: parte 2”

Estreno: 11 de junio

En Netflix

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3X05 Las telenovelas que marcaron nuestras cortas y dramáticas vidas

¿Te acuerdas de María la del Barrio? ¿Te quedaste pegado a Las Juanas? ¿Disfrutaste La Usurpadora? ¿Viste Gorrión? ¿El Clon? ¿Producciones turcas? La telenovela es un género bastante popular, pero a la vez controvertido, pues no destacan precisamente por su calidad. En este episodio hablamos un poco de eso y, por supuesto, nos dejamos llevar por todos (sí, todos) los culebrones que marcaron nuestras vidas... queramos o no. Quien no haya visto una telenovela alguna vez, o guarde algún recuerdo viendo una con la familia, que tire la primera piedra. Pasa, escucha, disfruta de la conversa.

Te sugerimos leer