'Loki' revela el misterio de DB Cooper, secuestrador que desapareció en el aire con 200 mil dólares. | Fuente: Composición

Este miércoles 9 de junio se estrenó el primer capítulo de “Loki” por Disney+ y ha dejado con la boca abierta a más de un fanático. Esta serie ha comenzado despejando las dudas que muchos tenían desde “Avengers: Endgame”.

Como se recuerda, el famoso dios de las Mentiras nos ha tenido en idas y venidas con juegos, pero ahora, nos ha envuelto en una situación fantástica que tiene que ver con algo de realidad. Tal y como se observó en uno de los avances, “Loki” resuelve el misterio de D.B. Cooper. ¿Lo notaste?

[ALERTA SPOILERS]

Cuando Loki está siendo interrogado por Mobius M.Mobius en los cuarteles de TVA (Autoridad de Variación del Tiempo), se muestra que el hermano de Thor tiene un viejo recuerdo: el lugar es un avión y vemos al personaje que amenaza de una manera sutil a los pasajeros con una bomba, pero escapa en el aire con la ayuda de Thor y Heimdal. No obstante, esta historia está basada en un hecho real que ocurrió en los años setenta en Estados Unidos y que es uno de los casos sin resolver más famosos de los Estados Unidos.

D.B. Cooper: Misterio en el aire

D.B. Cooper secuestró un avión que viajaba desde Portland a Seattle y aseguró que iba a obtener 200 mil dólares si los liberaba. Hasta el momento, no se sabe con certeza qué pasó con él ya que, si bien los pasajeros fueron liberados, D.B. Cooper saltó al aire con cuatro paracaídas y un maletín lleno de dinero, además de la bomba que traía.

Esta historia se ve claramente en “Loki” y justamente es el protagonista quien “se pone en la piel” de este secuestrador. El mismo modus operandi de Cooper lo hizo el dios del Engaño y fue así como se escapó de las autoridades.

Hasta el día de hoy, este caso no ha sido resuelto, pero Marvel lo ha tomado como una de las travesuras de Loki y Thor cuando no se odiaban. De hecho, él dice que todo fue una apuesta que perdió con su hermano cuando eran más jóvenes. Este detalle le da un plus a la serie de Disney+ que, posiblemente, tenga más cuotas de realidad en la ficción.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.

Te sugerimos leer