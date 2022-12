La nueva producción es la tercera serie televisiva del Universo Marvel, estrenada en Disney+, uniéndose así a “WandaVision” y “The Falcon and the Winter Soldier”, lanzadas meses atrás. | Fuente: Disney+

Este 9 de junio, Marvel Studios estrenó "Loki", su nueva serie protagonizada por Tom Hiddleston, regresando en su papel de Loki, el dios del Engaño, luego de verlo desaparecer con el Teseracto en “Avengers: Endgame”. La nueva producción es la tercera serie televisiva del Universo Marvel, estrenada en Disney+, uniéndose así a “WandaVision” y “The Falcon and the Winter Soldier”, lanzadas meses atrás.

Siguiendo con la tradición de estas nuevas series del Universo Marvel, “Loki” estrenará capítulos semanas todos los miércoles en la plataforma de streaming Disney+.

¿Qué sucedió en el primer capítulo de “Loki”? A continuación te contamos las claves de este primer episodio, protagonizado por Tom Hiddleston (quien también es el productor ejecutivo) y Owen Wilson.

[ALERTA SPOILERS]

La primera escena de la nueva serie de Disney+ amplía los sucesos tras ver a Loki tomando el Teseracto y huyendo de la Nueva York del 2012 como vimos en “Avengers: Endgame”. Loki aparece en un desierto de Mongolia, donde es capturado por la Time Variante Agency (TVA, o Agencia de Variación del Tiempo, en español).

La TVA es la encargada de borrar las líneas alternas cuando una persona se convierte en variante y hace algo que no debía hacer. Para lograrlo, la agencia activa un dispositivo que resetea esa línea y la borra. Es decir, la línea alterna que se abrió cuando Loki huyó con el Teseracto en “Avengers: Endgame” fue borrado.

Durante el papeleo que llevará a Loki a juicio, el dios del Engaño escucha (en una pequeña pantalla) el discurso de Miss Minute, el personaje animado de la TVA. Según cuenta en ese video explicativo, hace mucho tiempo sucedió una guerra multiversal, a causa de que todas las líneas temporales luchaban por la supremacía. Esto llevó a que los Time Keepers (o los Guardianes del Tiempo) juntaran todas esas líneas en la llamada Línea Sagrada.

En el juicio, Loki confirma que se dio cuenta de la presencia de unos Avengers viajeros en el tiempo (durante la Nueva York de 2012). Sin embargo, la jueza le afirma que eso sí debía suceder: los Avengers viajarían en el tiempo y derrotarían a Thanos. Todo estaba predestinado, excepto la huida de Loki.

En el juicio, antes de la sentencia, Loki conoce a Mobius (Owen Wilson), un ejecutivo de la TVA que se lo lleva para resolver algunos casos misteriosos que están sucediendo recientemente. A regañadientes, junto a Mobius, el dios de las Travesuras repasa su pasado y futuro. Un punto álgido del capítulo es cuando el agente le dice a Loki que su destino era causar sufrimiento.

“No naciste para ser rey, naciste para causar dolor, sufrimiento y muerte. Así es, así fue y así será. Todo para que los demás puedan alcanzar la mejor versión de si mismos”, le dice Mobius.

Loki logra huir de nuevo y al pasear por las oficinas de la TVA descubre, en un carrito de conserje, que en la agencia, las poderosas Gemas del Infinito no tienen valor. Ahí, Loki se pregunta: ¿acaso este es el poder más grande del universo? Una pregunta que toda la audiencia se hace.

Al regresar a la oficina de Mobius, Tom Hiddleston interpreta una de las escenas más tristes del capítulo: llora por la muerte de su madre, la despedida de Odín, la reconciliación con Thor y, finalmente, su muerte a manos de Thanos.

El capítulo finaliza con Loki accediendo en cooperar con el agente Mobius para atrapar a una variante problemática: nada menos que el mismo Loki.

