Richard E. Grant se suma al gran plantel de los actores del Universo Cinematográfico de Marvel. Candidato al Oscar por "¿Podrás perdonarme algún día?" y conocido por haber sido el oficial Enric Pryde en "Star Wars: El ascenso de Skywalker", el intérprete se une a "Loki", la serie sobre el hermano de Thor que protagoniza Tom Hiddleston y que llegará a inicios de 2021 para Disney+.

Según informa The Wrap, el papel que tendrá el actor de "Jackie" y "Su mejor historia" es desconocido por el momento, puesto que Marvel Studios no ha querido pronunciarse respecto a las noticias sobre el fichaje del actor británico.

"Loki" será la tercera serie de la Casa de las Ideas que se estrenará en Disney+. La plataforma este año acogerá los estrenos de "The Falcon and the Winter Soldier" y "WandaVision", que llegarán al servicio en streaming en agosto y diciembre de 2020 respectivamente.

Nominado al Oscar por la nombrada película de Marielle Heller, entre los otros proyectos conocidos de Grant están películas míticas como "Drácula de Bram Stoker" de Francis Ford Coppola, "La edad de la inocencia" de Martin Scorsese o "Gosford Park" de Robert Altman. El actor británico ya tiene experiencia en el subgénero de superhéroes tras haber aparecido en "Logan".

