'Lizzie McGuire' tendrá un revival con una protagonista en sus 30 años. Hilary Duff regresó a su famoso papel y grabó dos episodios para la serie.

"Lizzie McGuire" está en peligro de seguir adelante bajo las decisiones que ha tomado Disney+. A inicios de enero del presente año, la creadora Terri Minsky fue despedida de la producción del programa tras filmar solo dos episodios del revival de la famosa serie adolescente.

Hilary Duff confirmó que volvería a interpretar a Lizzie McGuire, pero al regreso de su luna de miel en Mozambique las noticias no parecían alentadoras. Según explica Variety, fuentes indican que la actriz y el equipo detrás de la serie se enteraron por la publicación de la revista que Minsky sería retirada del proyecto.

La creadora y showrunner de "Lizzie McGuire" contó a este mismo medio que Hilary Duff entiende su visión para plasmar a una protagonista en sus 30 años, que ya dejó de ser una adolescente hace bastante tiempo. Al parecer, la diferencia de ideas se originó debido a que Disney+ busca que la serie tenga un tono más infantil, tal como la original.

“Estoy muy orgullosa de los dos episodios que hicimos. Hilary tiene una comprensión de Lizzie McGuire a los 30 años que necesita ser vista. Es algo maravilloso de ver. Me encantaría que el programa existiera, pero idealmente me encantaría si pudiera recibir ese tratamiento de ir a Hulu y hacer el programa que estábamos haciendo”, dijo Terri Minsky a Variety.

Cabe destacar que se contempló mover la serie a Hulu para no interferir con los lineamientos de la plataforma digital de Disney. Asimismo, ella planeaba un revival que sea tan importante para los espectadores como para ella. Es decir, un programa que sea desarrollado bajo esa misma devoción.

“Esa es la parte donde estoy completamente en la oscuridad. Para mí es importante que este espectáculo sea importante para la gente. Sentí que quería hacer un espectáculo que fuera digno de ese tipo de devoción”, agregó.

Hasta el momento, Disney no ha contratado a un nuevo showrunner para continuar la producción de "Lizzie McGuire". Por lo que la serie protagonizada por Hilary Duff continúa paralizada y no se tienen más detalles sobre su futuro.

Por su parte, la actriz no ha brindado declaraciones a la prensa, pero hizo un comentario en redes sociales que captó la atención de sus seguidores. Duff publicó una historia de Instagram con una nota periodística sobre la serie basada en el libro “Love, Simon” sería emitida en Hulu y no en Disney+, porque no es considerada una adaptación familiar al ser de temática LGTBQ.

“Suena familiar…”, escribió Hilary Duff en referencia los problemas ocurridos con la producción de la continuación de "Lizzie McGuire".

La serie de Disney+ seguiría la vida adulta de la protagonista que vive en Nueva York. Lizzie trabaja como asistente de un decorador de interiores, y ahora —con 30 años— lidiará con situaciones más complejas. Adam Lamberg, Hallie Todd, Robert Carradine y Jake Thomas regresarían a la serie para repetir sus roles.

