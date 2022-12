La última gran reina: Documental de Nat Geo muestra entretelones de la vida privada de Isabel II

La reina Isabel II, de 94 años, es el centro del documental 'Isabel II, en primer plano'. | Fuente: EFE

La joven Isabel no nació para ser reina, pero asumió el cargo (a los 27 años) luego de que su tío Eduardo VIII abdicara a la corona. Casi 70 años después, es la monarca que más ha permanecido en el trono de Gran Bretaña y la mujer con el reinado más largo en la historia. Su vida ha estado bajo la atenta mirada pública: su matrimonio, el nacimiento de sus hijos, las pérdidas familiares... Y aún quedan historias por contar que se revelarán en "Isabel II, en primer plano".

"Ella es probablemente una de las personas más firmes del siglo XXI. Desde joven habla del servicio. A lo largo de su vida ha mantenido un sentido de dignidad y estoicismo, superó tormentas que otros no hubieran podido y aún así mantuvo su cabeza en alto", comenta Tom Jennings, director del documental, en una conferencia virtual en la que participó RPP Noticias.

Con 94 años (67 de ellos en el trono de Gran Bretaña), es difícil no pensar en el legado de Isabel II cuando ya no esté entre nosotros. El cineasta no cree que la monarquía británica pueda continuar de la misma manera como ella la moldeó: "será la última gran reina".

La reina Isabel II y su esposo, el príncipe Felipe, llevan más de 70 años de casados. | Fuente: Nat Geo

UNA MÁQUINA DEL TIEMPO

El documental, que se estrena el 15 de noviembre por el canal National Geographic, abre una ventana a la vida extremadamente privada de la soberana. Sin narrador, se emplearon videos de archivo, fotos sin publicar y audios de entrevistas que nunca antes han sido escuchadas.

"Hasta donde sabemos, no hay grabaciones secretas de la reina hablando de su vida détras de la corona. Así que dependíamos de otros para contar su historia [...] Usamos todo lo que sirva para que el periodo cobre vida porque el objetivo de hacer una película como esta es ser como una máquina del tiempo", indica a propósito de "Isabel II, en primer plano".

HISTORIAS NO CONTADAS

Dada su forma reservada y callada de ser, Tom Jennings quiso "humanizar" a la monarca frente a los televidentes. ¿Qué descubrió sobre ella? Por ejemplo, que conoció a los 13 años a su esposo, el príncipe Felipe que en ese momento tenía 18: "Habían fotos de ella con corazones en los ojos. Ahora tienen 90 años y siguen juntos. Es como un cuento de hadas".

Es a través de momentos como este que se logra una visión de ella como individuo y monarca. Otro episodio fue a propósito de la muerte de la princesa Diana. En esa época, fue muy criticada por permanecer -junto a su hijo Carlos, sus nietos William y Harry- en su residencia en Balmoral en lugar de regresar a Londres.

Jennings encontró una entrevista de una fuente cercana que dijo: "por primera vez en su vida, la reina puso a la familia por delante del deber". Cuando volvió al Palacio de Buckingham, donde se había congregado un sinnúmero de gente, una mujer le entregó un bouquet de flores. Ella le preguntó si deseaba que las colocara por ella con las otras ofrendas para Lady Di. El servicio -siempre presente en la mente de la reina Isabel II- fue su primer instinto. "Ella se mantuvo con dignidad y gracia. Eso encapsulaba cómo es como monarca y persona", subraya.

ESTRENO

Fecha: Domingo 15 de noviembre, a las 9 p.m.Canal: National Geographic.

