El director Zack Snyder dijo que rehusó un pago por la reedición de 'Justice League' para HBO Max. | Fuente: HBO max

Más oscura, más larga y menos bromista, así será la versión de "Justice League" a cargo de Zack Snyder que se estrenará en menos de un mes por HBO Max. El popular Snyder Cut extenderá la película en cuatro horas y añadirá nuevas tramas y personajes; pero a cambio el cineasta no cobrará un sueldo. ¿Por qué?

Cuando el director dejó el proyecto -que continuó y terminó Joss Whedon con un resultado desalentador tanto en críticas como en taquilla- se llevó su laptop con el original. Un material más largo que el estrenado en el 2017, pero sin efectos especiales ni música ni otros adicionales.

Inicialmente, WarnerMedia le pidió lanzar el Snyder Cut -cuando se empezó a viralizar el pedido de los fans- de esta manera; pero el director se negó rotundamente.

Él tenía varias razones, entre ellas que sería presentar una "versión de mier.. de la cinta para que pudieran decir '¿Ven? No es tan buena'. De ninguna forma. Preferiría que el Snyder Cut se quedara como un unicornio mitológico por el resto de los tiempos", apuntó Zack Snyder a Variety.

La compañía finalmente accedió a volver a grabar algunas tomas y agregar la postproducción lo que costó alrededor de US$ 70 millones, cifra nada desdeñable. Para que aceptaran estos pedidos, el realizador renunció a cobrar un salario. "No me están pagando. No quería estar en deuda con nadie y me permitió mantener mi poder de negociación con esta gente bastante fuerte", dijo al medio especializado.

Una fuente cercana dijo que el director de "Justice League" no recibió dinero adicional porque técnicamente es una edición, así que su contrato inicial por la primera película sigue en efecto.

UNA NUEVA PELÍCULA

Se confirmó la fecha de estreno de "Zack Snyder's Justice League", más conocido como el Snyder Cut. La cinta de superhéroes llegará directamente a la plataforma HBO Max el próximo 18 de marzo del 2021.

"Será algo completamente nuevo. Y, especialmente para aquellos que vieron la película original, será una nueva experiencia alejada de esa cinta", dijo previamente el director Snyder a The Hollywood Reporter.

Como se recuerda, tras el fallecimiento de su hija, el realizador dejó el proyecto que fue terminado por Joss Whedon. Desde entonces, los fans reclamaron en las redes sociales, bajo la etiqueta #ReleaseTheSnyderCut, que viera la luz su versión. Solo faltan algunas semanas para cumplir el deseo de los cinéfilos.

"Zack Snyder's Justice League" es protagonizada por Ben Affleck (Batman), Gal Gadot (Mujer Maravilla), Henry Cavill (Superman), Jason Momoa (Aquaman), Ezra Miller (Flash) y Ray Fisher (Cyborg).

El nuevo montaje de "Justice League" será una gran baza para HBO Max, la nueva plataforma streaming de WarnerMedia que llegará a Latinoamérica en la segunda mitad del 2021.

