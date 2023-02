La versión de Zack Snyder de 'Justice League' (más conocida como el Snyder Cut) ya tiene fecha de estreno por streaming. | Fuente: HBO Max

Una película renace. Se confirmó la fecha de estreno de "Zack Snyder's Justice League", más conocido como el Snyder Cut. La cinta de superhéroes llegará directamente a la plataforma HBO Max.

¿La fecha? El 18 de marzo del 2021. Así lo dio a conocer el servicio streaming.

"Será algo completamente nuevo. Y, especialmente para aquellos que vieron la película original, será una nueva experiencia alejada de esa cinta", dijo previamente el director Zack Snyder a The Hollywood Reporter.

El cineasta, que no llegó a ver el montaje que finalmente se estrenó en los cines el 2017, consideró que, por lo que le han contado de dicho filme, los espectadores han visto "un cuarto" de lo que él hizo en "Justice League".

Como se recuerda, tras el fallecimiento de su hija, Snyder dejó el proyecto que fue terminado por Joss Whedon. Desde entonces, los fans reclamaron en las redes sociales, bajo la etiqueta #ReleaseTheSnyderCut, que viera la luz su versión. El 18 de marzo se cumplirá el deseo de los cinéfilos.

"Zack Snyder's Justice League" es protagonizada por Ben Affleck (Batman), Gal Gadot (Mujer Maravilla), Henry Cavill (Superman), Jason Momoa (Aquaman), Ezra Miller (Flash) y Ray Fisher (Cyborg).

NUEVA ESPERANZA

En el 2017, "Justice League" fue considerado un fracaso en taquilla (recaudó US$ 658 millones a partir de un presupuesto estimado de 300 millones) y no recibió el respaldo de la crítica (tiene solo un 40% de opiniones positivas en el agregador de reseñas Rotten Tomatoes).The Hollywood Reporter aseguró que el nuevo proyecto costará entre US$ 20 millones y US$ 30 millones.El nuevo montaje de "Justice League" será una gran baza para HBO Max, la nueva plataforma streaming de WarnerMedia que llegará a Latinoamérica en la segunda mitad del 2021.

Pero no será el único gran estreno ya que la productora anunció que todas sus películas previstas para este año se estrenarán a la vez en los cines y en su plataforma. Es el caso de la nueva "Dune", la cuarta cinta de "Matrix", "The Suicide Squad", el musical de Lin-Manuel Miranda "In the Heights" y "Godzilla vs. Kong". (Con información de EFE)

