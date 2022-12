Julia Roberts y Sean Penn protagonizarán una serie sobre el escándalo Watergate. | Fuente: UNIVERSAL/WESWARD

Julia Roberts y Sean Penn protagonizarán "Gaslit", serie basada en el podcast Slow Burn sobre el caso Watergate. La ficción podrá verse por Starzplay. Será el regreso de la actriz de "Pretty Woman" y "Erin Brockovich" a la televisión tras haber protagonizado la primera temporada de "Homecoming" de Amazon.

"Gaslit" narrará una de las historias desconocidas del caso Watergate, al centrarse en personajes que quedaron en un segundo plano en los libros de historia. La ficción se centrará en Martha Mitchell, esposa del fiscal general de Nixon, John Mitchell, quien fue fundamental para revelar la implicación del presidente en el escándalo político.

Julia Roberts será Mitchell, una mujer de gran personalidad -que era toda una celebridad- así como miembro de la alta sociedad de Arkansas. A pesar de su afiliación al partido republicano, fue la primera en querer sacar a la luz las prácticas ilegales del expresidente. Sean Penn será su marido, un hombre leal a Nixon que se verá en una encrucijada laboral, política y personal.

ABANDONAN LA PRODUCCIÓN

Inicialmente, Joel Edgerton iba a protagonizar y dirigir el proyecto, pero ya no está relacionado con la serie, así como tampoco lo está su hermano Nash. Armie Hammer, quien iba a interpretar a un abogado del caso, también salió de la producción después del escándalo por acusaciones de violencia sexual.

El actor de "Call me by your name" también abandonó la serie sobre la gestación de la película "El padrino" y la cinta "Shotgun Wedding", que iba a protagonizar con Jennifer Lopez.

Matt Ross, director de "28 Hotel Rooms" y "Captain Fantastic" dirigirá la ficción "Gaslit", además de ser productor ejecutivo. Robbie Pickering ("Mr. Robot", "Search Party") será el showrunner. (Europa Press)

