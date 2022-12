Jennnette McCurdy (Sam) no estará presente en el revival de 'iCarly' en Paramount+. | Fuente: Nickelodeon

“iCarly” estrenó los tres primeros episodios de su revival hoy 17 de junio a través de Paramount+, servicio streaming disponible en Latinoamérica. Desde el anuncio del rodaje de la continuación de la serie, se confirmó el regreso de Miranda Cosgrove, Jerry Trainor y Nathan Kress, no obstante, la actriz Jennette McCurdy era la gran ausente.

El primer episodio del revival de “iCarly” reveló lo que sucedió con Sam Puckett, quien era la inseparable amiga de Carly Shay y la copresentadora de su exitoso programa en internet. Tal como se esperaba, no hay posibilidad alguna de que su intérprete vuelva a aparecer en la televisión, debido a que se mantiene alejada de la actuación.

¿Qué pasó con Sam Puckett en “iCarly”?

Cuando Carly Shay (Miranda Cosgrove) regresa a la casa de su hermano y busca nuevos propósitos de vida tras culminar la universidad, piensa en reiniciar su programa después de una década. En un momento de conversación con Freddie (Nathan Kress), ambos hablan sobre la falta de un rostro más para su espacio en internet.

Jennnette McCurdy dio vida a Sam Puckett en la serie 'iCarly'. | Fuente: Nickelodeon

A pesar de que “iCarly” regresa con una esencia más moderna, la protagonista considera que quiere hacer las cosas como antes, pero su amigo opina que no necesita un compañero de escena para volver a ello. “Sí, no necesito un compañero, necesito a Sam, pero ella está persiguiendo su felicidad con esa pandilla de motociclistas”.

“Los destructores. Espero que esté bien”, responde Freddie y Carly agrega en un tono divertido: “Es Sam, espero que ellos estén bien”. Por lo tanto, se deja saber que Sam Puckett (Jennette McCurdy) ha continuado con su vida al fiel estilo rebelde con el que se le conoció en la ficción original de Nickelodeon.

El revival de “iCarly”, protagonizado por Miranda Cosgrove, estrenó sus primeros tres episodios en Paramount+ este jueves 17 de junio. El resto de capítulos se lanzarán cada uno semanalmente en la plataforma digital.

NUESTROS PODCASTS

EER 3X06 Especial ZOMBI hablamos sobre Army of the Dead de Zack Snyder y el origen de los muertos vivientes

Empezamos hablando de la nueva película de zombis de Zack Snyder pero, como siempre, nos fuimos un poquito por las ramas. No nos culpen, ya saben que aquí no hacemos reseñas... lo cierto es que Snyder desata pasiones y eso queda reflejado en este episodio en el que además de destruir y alabar a sus estilizados muertos vivientes hablamos de otras series y películas con caminantes. ¿A ti te gustó Army of the Dead?

Te sugerimos leer