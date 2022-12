Sofía (Natália Lage) continúa su transformación como productora de películas porno. Además, sigue explorando su relación con Marcello (Julio Machado). | Fuente: HBO

De ama de casa tradicional a productora de películas pornográficas. La vida de Sofía (Natália Lage) dio un tremendo giro. Pero ella va dejando de lado sus prejuicios y es seducida por el mundo del porno al hacer realidad las fantasías de sus clientes. Los nuevos episodios de "Hard", que se estrenan el domingo 21 por HBO, nos mostrarán a esta nueva Sofía.

"Lo que te incomoda es que las que manden ahora son las mujeres". Esta frase, dicha por la protagonista, bien puede resumir el espíritu de los nuevos capítulos y su transformación. La compañía Sofix pasa a tener una mirada femenina con cintas y fantasías pensadas para ellas. Sofía, por supuesto, está a cargo.

"Cuando Sofía empieza a administrar la empresa hay una producción muy masculina y enfocada a esa audiencia. Siente incomodidad. El trabajo que busca es que sea interesante y bueno para ella como mujer. El personaje se está transformando y, al mismo tiempo, ella transforma la compañía", comenta el director Rodrigo Meirelles en una videollamada en la que conversó con RPP Noticias y otros medios de Latinoamérica.

Al mismo tiempo, la serie "Hard" se preocupa por incorporar a mentes femeninas detrás de cámaras. Se sumaron a la dirección Julia Jordao y Luiza Campos; además tienen a Patricia Leme, Mariana Zatz y otras mujeres en el guion.

Los nuevos capítulos de 'Hard' se estrenarán el 21 de febrero por HBO. | Fuente: HBO

"Vemos directoras mujeres que entran a la serie como Luiza y Julia, eso ayuda también a tener esa mirada femenina. Diego [Martins, director] y yo a veces tenemos que repensar si no tenemos una visión muy masculina. En los nuevos episodios tratamos de pensar mucho en eso. Dónde empieza ese aspecto femenino y entendimos que era mejor con directoras", explica Meirelles sobre la producción de la comedia brasileña de HBO.

RODAR ESCENAS ÍNTIMAS

Dado que la ficción gira en torno a una productora de películas pornográficas, se rodaron escenas de desnudos y sexo para las que los actores tuvieron una gran preparación previa. Se buscó crear un ambiente de comunión y una relación de confianza antes de ingresar al set. "Estábamos muy relajados, no había tensión [en las escenas de desnudos] y el equipo era pequeño. Había respeto", asegura el actor Fernando Alves Pinto que interpreta a Pierre en la serie.

Por su parte, el director Rodrigo Meirelles dijo que estuvieron atentos al movimiento Me Too y eso los motivó para conversar con todo el equipo antes de empezar a grabar "Hard". "Dijimos que de ninguna manera podría ocurrir algo de esa manera. Hicimos concientización. No habría segunda chance si eso ocurriera [una denuncia de acoso o abuso]. Creo que todos, en general, entendieron el movimiento Me Too en los sets de filmación", señala.

ESTRENO

Fecha: Domingo 21, a las 8:30 p.m.Por: HBO y HBO GO.

