La primera temporada de 'True Detective', protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson, está disponible libremente en HBO GO. | Fuente: HBO

Mientras las personas, alrededor del mundo, siguen quedándose en sus casas; diversas plataformas han optado por liberar grauitamente su contenido ya sea de series, películas o libros. Es el caso de HBO GO que suma cuatro nuevas ficciones a su selección de contenido abierto para el público de Latinoamérica.

Hasta el 13 de mayo, los internautas podrán disfrutar de las primera temporada de cuatro exitosas series: "Band of Brothers", "The Night Of", "Years and Years" y "True Detective".

Solo debe acceder a la plataforma HBO GO bajo a la sección de "Explora HBO GO" (en la aplicación móvil) o "Descubra HBO GO" en la versión desktop, en el portal hbolatam.com o en las plataformas de contenido On Demand de los afiliados participantes.

Descubra de qué se tratan las miniseries y empiece la maratón.

'Band of Brothers' ganó el Emmy y el Globo de Oro a Mejor Miniserie. | Fuente: HBO

"BAND OF BROTHERS"

Esta icónica miniserie, con la producción ejecutiva de Steven Spielberg y Tom Hanks, recuenta los increíbles logros de un cuerpo de élite de paracaidistas estadounidenses durante la II Guerra Mundial.

"THE NIGHT OF"

Miniserie ganadora del Emmy sobre un complicado caso de asesinato en Nueva York con connotaciones culturales y políticas. La historia sigue a Nasir Khan, universitario paquistaní-estadounidense que se lleva el taxi de su padre a una fiesta en Manhattan y termina arrestado por el asesinato de una muchacha que recién conoció. La serie examina la investigación policial, los procedimientos legales y el sistema de justicia criminal.

'Years and Years' fue una de las series favoritas del 2019. | Fuente: HBO

A medida que la sociedad cambia a un ritmo cada vez mayor, la familia Lyons experimenta todo lo que esperamos en el futuro y todo lo que tememos. Bien podría ser una mirada a nuestro futuro en un mundo inestable en lo político y económico, más los desconcertantes avances tecnológicos.

"TRUE DETECTIVE" – TEMPORADA 1

Matthew McConaughey y Woody Harrelson interpretan a Rustin Cohle y a Martin Hart, dos detectives de Louisiana cuyas vidas se entremezclan durante una persecución a un asesino que dura 17 años, desde el comienzo de la investigación policial sobre un crimen macabro en 1995 hasta la reapertura del caso en 2012.

Te sugerimos leer